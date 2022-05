Torna “Il maggio dei libri” 2022

L’Associazione Culturale “San Ginesio” e il Centro di Lettura “Arturo Piatti” di Ripe San Ginesio (MC), in occasione della Campagna Nazionale di promozione della lettura, propongono all’interno della pagina social https://www.facebook.com/centroletturaarturopiatti/ la lettura del testo poetico Lettera di una madre araba al figlio della poetessa siriana Maram Al Masri.

In merito all’evento “Il maggio dei libri” ringraziamo infinitamente l’artista Maram Al Masri e la Casa della poesia di Baronissi (Provincia di Salerno) per l’immenso lavoro in favore del mondo poetico.

L’evento on line è curato da: Alba Piatti, Presidente dell’Associazione Culturale “San Ginesio” e dagli operatori culturali Rita Bompadre e Matteo Marangoni.