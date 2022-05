Tematiche di genere: online con le Acli di Oristano

Tematiche di genere: se ne parla online con le Acli provinciali di Oristano

Tematiche di genere: se ne parla online con le Acli di Oristano

Dal 17 maggio il direttivo provinciale organizza e promuove quattro appuntamenti sul web per affrontare le problematiche del genere femminile

La presidente Daniela Masia: “L’obiettivo è sensibilizzare e creare consapevolezze”

ORISTANO. Dalle forme di violenza più insidiose all’incidenza dei tumori nelle persone maltrattate;

dagli abusi sulle donne e i bambini all’interno della Chiesa fino a indagare i confini della spiritualità moderna nelle religioni tradizionali.

Il 17 maggio alle 18, le Acli provinciali di Oristano inaugurano la seconda edizione del ciclo di quattro seminari online sulla formazione e la sensibilizzazione, dedicati alle tematiche di genere.

Il primo webinar sarà a tema “Violenza di genere dentro le relazioni di intimità”.

«Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare e formare consapevolezze, perché una coscienza sensibilizzata può cambiare la vita di molti – afferma la presidente provinciale Daniela Masia –.

Come Acli di Oristano da anni siamo impegnati in un processo di “coscientizzazione” su temi gravi e difficili.

È punto fermo della nostra vocazione associativa promuovere formazione e sensibilizzazione delle persone.

Lavoriamo insieme perché la consapevolezza e la valorizzazione del sé contribuisca ad avere un risultato di Civiltà».

Tra le professionalità coinvolte, oltre a Daniela Masia, che introduce e coordina i seminari, ci saranno:

Francesca Marras , delegata alle tematiche di genere per la presidenza Acli Oristano e responsabile del Centro antiviolenza “Donna Eleonora” della città;

, delegata alle tematiche di genere per la presidenza Acli Oristano e responsabile del Centro antiviolenza “Donna Eleonora” della città; Patrizia Desole , presidente associazione “Prospettiva Donna” e responsabile del Centro antiviolenza Prospettiva Donna di Olbia;

, presidente associazione “Prospettiva Donna” e responsabile del Centro antiviolenza Prospettiva Donna di Olbia; Maria Delogu , insegnante e presidente dell’Odv “Komunque Donne”, associazione di volontariato di auto-mutuo aiuto per donne con tumore al seno;

, insegnante e presidente dell’Odv “Komunque Donne”, associazione di volontariato di auto-mutuo aiuto per donne con tumore al seno; Maria Lucia Piga (Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali), direttrice del Centro Interdisciplinare Studi di Genere Argino – Ricerca avanzata sulle disuguaglianze e opportunità di Genere;

(Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali), direttrice del Centro Interdisciplinare Studi di Genere Argino – Ricerca avanzata sulle disuguaglianze e opportunità di Genere; Paola Lazzarini, sociologa, scrittrice e giornalista, presidente dell’associazione “Donne per la Chiesa”.

Per i quattro appuntamenti in programma scendono in campo associazioni e dipartimenti universitari, organizzazioni impegnate nella tutela delle donne, che accompagneranno le Acli in un percorso di crescita e consapevolezza.

Gli altri incontri si terranno il 31 maggio, sull’”Intersezionalità:

l’incidenza dei tumori femminili e la violenza di genere”, il 14 giugno sulla “Condizione femminile nella Chiesa: gli abusi su donne e minori” e il 28 giugno sulla “Spiritualità delle donne: oltre i confini delle religioni tradizionali”.

L’iniziativa è inserita nelle attività del Punto Famiglia Acli di Oristano – 5×1000 Irpef 2020.

Gli webinar sono del tutto gratuiti, ma è necessaria l’iscrizione e la partecipazione online tramite piattaforma Teams.

Per iscrizioni accedere al seguente link:

Ciclo di seminari formativi e di sensibilizzazione sui temi di genere (google.com)