 Team Osilo Corse: gli appuntamenti con gli Slalom

Dopo due anni di pausa il Team Osilo Corse riparte con l’organizzazione di tre gare oltre i confini della propria zona. Questo prima della gara di casa, lo Slalom Città di Osilo, che il 9 e il 10 luglio giungerà alla ventesima edizione.

Gli impegni del TOC partono con il 13°Slalom Gusana Gavoi, in programma per il fine settimana del 28 e 29 maggio, gara organizzata in collaborazione con Gavoi Motorsport.

A fine agosto, nel fine settimana del 28 e 29, sarà la volta del 2° Slalom Città di Usini, stavolta organizzato in collaborazione con il Gruppo Corse Usini.

Infine, il 15 e 16 ottobre andrà in scena il 2° Slalom Città di Oliena, organizzato in collaborazione con Oliena Motorsport.

advertisement

Mancano invece meno di sessanta giorni alla gara di casa, il 20°Slalom Città di Osilo intitolato a Davide Pirino, che si svolgerà sulla SS 127, alle pendici del Tuffudesu. La gara sarà valida come terza tappa del Campionato Regionale Aci Sport Sardegna e sarà fregiata del trofeo A.I.D.O. Cuglieri.

A fine aprile è stato eseguito il collaudo di gara con il supervisore Aci Sport che ha dato il benestare per il percorso interessato dalla manifestazione. Partenza al Km 118,000 della SS 127, con dodici postazioni di birilli, in aggiunta ci saranno altre sette postazioni di controllo che garantiranno alla direzione gara la copertura a vista dell’intero tracciato.

Il traguardo sarà al Km 114,659 della SS 127. Parco Chiuso in via Roma, da qui i piloti e gli appassionati potranno avere un’ottima visuale su buona parte del percorso di gara.

Per finire, grazie al supporto di Enrico Pinna, giovane professionista osilese, il TOC avrà un nuovo logo e un sito internet di nuova generazione. Potete visitarlo cliccando sul link www.teamosilocorse.org

Team Osilo Corse