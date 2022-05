Studenti in visita alla Capitaneria di Porto di Cagliari.

Gli studenti dell’istituto “De Castro di Terralba” in visita alla Capitaneria di Porto di Cagliari.

Questa mattina il Comando della Guardia Costiera di Cagliari ha aperto le porte agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore S.A. De Castro di Terralba.

La giornata ha avuto inizio presso la sede di via dei Calafati con una introduzione sugli aspetti organizzativi delle complesse attività istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana in mare e alla tutela dell’ambiente marino e costiero.

Nel corso della visita, gli studenti hanno avuto modo di visitare la Sala Operativa, dove gli operatori hanno coinvolto gli studenti con una “lezione speciale” sulle varie modalità operative di intervento in caso di soccorso marittimo, mostrando loro le sofisticate apparecchiature radio e i sistemi di controllo della navigazione.

Al termine della visita nella Sala Operativa gli studenti si sono recati presso la sede storica della Direzione Marittima dove sono stati accolti dal personale operativo imbarcato sulle unità navali.

Dopo un breve briefing sulle caratteristiche delle varie unità navali presenti in banchina, i ragazzi con grande entusiasmo sono saliti a bordo delle motovedette, dove hanno potuto vivere l’esperienza operativa di bordo, apprezzando il lavoro dei militari impegnati costantemente per la salvaguardia della vita umana in mare.

Cagliari 19 Maggio 2022