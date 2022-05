Somma Vesuviana fa rete!

Somma Vesuviana fa “rete” contro il cyber – bullismo e pedofilia favorendo la formazione di una città digitale.

Distribuita in tutte le terze, quarte e quinte elementari, e nelle scuole medie, la guida “Avanti Tutta” per comunicare ai bambini e ai ragazzi l’uso corretto del web.

Una guida redatta e realizzata con i criteri di alta leggibilità!

Massimiliano Cerullo (Referente della Casa Editrice Quindici di Bergamo): “Il paese ha così fatto rete contro il cyberbullismo e contro la pedofilia.

La nostra pubblicazione è opera della scrittrice Franca Vitali Capello e ha visto l’apporto di associazioni che da anni operano nel campo della prevenzione degli abusi in Rete.

La guida è stata realizzata con il supporto di esperti dell’Associazione di promozione sociale Soprusi stop, dell’Associazione Protetti in rete, dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, di Adolescenze estreme.

Inoltre abbiamo adottato criteri di alta leggibilità grazie ai consigli dell’Associazione Italiana Dislessia”.

“E’ nata “Avanti tutta!”.

"E' nata "Avanti tutta!".

Navigare nel grande mare di internet senza restare impigliati nella rete! Grazie alla collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana, abbiamo dato vita al progetto "Avanti Tutta" con la distribuzione di una guida in tutte le terze, le quarte e le quinte elementari e agli studenti delle scuole medie, per comunicare ai ragazzi l'uso corretto di internet.

Si tratta di una guida molto dettagliata che è stata realizzata con l'ausilio anche dei cittadini di Somma Vesuviana.

Questo libretto vuole essere un simpatico compagno di viaggio e, allo stesso tempo, una semplice e valida guida, per affrontare con serietà, senso di responsabilità e attenzione il complesso e affascinante mondo di Internet.

Il volume si rivolge agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e si prefigge di portare alla loro attenzione le potenzialità e i pericoli nei quali si possono imbattere nella navigazione in Internet.

Ed ecco cosa si suggerisce ai ragazzi con questa guida:

“La guida ad esempio suggerisce: come scegliere i siti da frequentare, come scegliere e tenere segreta la propria password, il galateo durante la connessione (cyber bullismo, troll …) ma anche di riflettere prima di postare o aprire la mail delle persone conosciute, non dare confidenza agli sconosciuti (truffe online), chiudere le conversazioni che mettono a disagio, non accettare incontri con persone conosciute sul web (pedofilia), raccontare ai genitori tutto quello che capita in Internet.

