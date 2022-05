Solisumarte, “Unici”: provare a fidarsi di una nuova persona

Il brano in uscita su piattaforme digitali e radio il 13 maggio per LeindieMusic/Artist First

Dal 13 maggio in uscita su tutte le piattaforme digitali e radio per LeindieMusic/Artist First Unici, nuovo singolo dei Solisumarte. Il duo bresciano ha conquistato le più importanti playlist Spotify a suon di singoli capaci di raccontare i sentimenti della vita quotidiana in una curatissima veste indie-pop. Unici è stato subito inserito nelle playlist editoriali Spotify New Music Friday Italia e Scuola Indie.

“Quando una relazione importante finisce male è dura anche solo provare a ricominciare. Unici racconta di questo preciso momento dove, fidarsi di una nuova persona, sembra la cosa più difficile del mondo”

Solisumarte è un progetto indie-pop che nasce a Brescia nel 2019 composto da Daris Bozzoni e Nicolas Pelleri. Sale prove, concerti, migliaia di chilometri alle spalle ed il sogno ricorrente di fare musica delineano la loro via fin da ragazzini, portandoli con i rispettivi progetti musicali su molti palchi italiano ed esteri.

La fortuna però non è dalla loro e malgrado le promesse e l’impegno, dopo diversi anni si ritrovano di nuovo soli. In quel periodo Daris e Nicolas si conoscono, scoprendo che forse rimanere soli su un altro pianeta è l’unico modo per raccontarsi da una nuova prospettiva.

Dal 2020 il duo ha firmato con l’etichetta laziale LeindieMusic con distribuzione Artist First, conquistando l’inserimento nelle più prestigiose playlist Spotify del settore: Indie Italia, New Music Friday, Scuola Indie (compresa copertina) e l’approdo nella speciale classifica Viral 50.