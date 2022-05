So.San e PSP: insieme per stare vicino a chi ha bisogno

Protocollo d’intesa per unire le forze ed aprire sportelli congiunti sia nei centri So.San già aperti, sia in quelli del PSP-Italia: l’obiettivo è garantire le reciproche specializzazioni sanitarie – con prestazioni completamente gratuite – per chi è in difficoltà

Firmato nei giorni scorsi tra la So.San ODV e il Pronto Soccorso Psicologico-Italia un protocollo d’intesa a sostegno e a supporto delle persone che hanno più bisogno di cure, ma non possono permettersele.

Le due associazioni hanno entrambe finalità di solidarietà sociale: su precisa proposta dei due presidenti (il dottor Salvatore Trigona per So.San e il dottor Mariano Indelicato per PSP Italia) hanno lavorato con i rispettivi consigli direttivi per garantire nuovi servizi assistenziali in un periodo in cui il nostro Paese è stato travolto prima dalla pandemia e ora dalle conseguenze della guerra in Ucraina.

C’è da sottolineare che questa importante intesa sarà prima sperimentata in alcune regioni italiane (si parte con la Sicilia e la Calabria) e successivamente anche all’estero.

La So.San continua a raccogliere e organizzare iniziative e disponibilità professionali per sviluppare programmi solidali a favore dei più bisognosi, all’interno del progetto sanitario già in essere a favore dei “Nuovi e Vecchi Poveri, Indigenti e Migranti in Italia”; il PSP-Italia, mettendo a disposizione i propri operatori per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie in ambito psicologico, estende a titolo gratuito a quanti più cittadini possibile l’accesso ad un servizio che opera a garanzia del benessere psicologico e del diritto alla salute mentale.

“Negli ultimi anni – ha sottolineato il Presidente nazionale di So.San ODV dottor Salvatore Trigona – abbiamo supportato chi soffriva nel nostro Paese. Abbiamo avviato progetti importanti per aiutare coloro i quali, nelle periferie e nei piccoli paesi di montagna, non ricevono l’adeguata assistenza sanitaria. Abbiamo capito che aumentare i nostri servizi – in accordo con PSP Italia – rappresenta un valore aggiunto. Per questo motivo siamo stati lieti di sottoscrivere il protocollo”.

In quest’ottica So.San ODV e PSP-Italia, hanno concordato di unire le forze per aprire, ove possibile, sportelli congiunti ed aggiungere, sia nei centri So.San già aperti, sia in quelli del PSP-Italia, reciproche specializzazioni sanitarie mediante l’erogazione di prestazioni completamente gratuite.

“Siamo ben felici di collaborare – ha dichiarato il dottor Mariano Indelicato Presidente PSP Italia – con un’organizzazione come la So.San che permetterà al Pronto Soccorso Psicologico di farsi interprete dei suoi principi fondativi, ovvero garantire l’accessibilità al benessere psicologico a quanti più cittadini possibile. Siamo convinti che la collaborazione permetterà un ulteriore salto verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti fin dall’inizio: mettere le nostre conoscenze e professionalità al servizio di tutti”.

Questa fruttuosa collaborazione tra SO.SAN e PSP-Italia permetterà così a entrambe le associazioni di poter mettere in atto programmi di assistenza, assicurando la qualità clinica e scientifica degli stessi, e favorendo l’accesso alle relative prestazioni socio-sanitarie a coloro i quali ne abbisognano.