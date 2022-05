Situazione Covid ad Oristano – Fermi i contagi in città e 35 guarigioni

Situazione Covid di oggi 21 maggio ad Oristano: continua il lento miglioramento della situazione pandemica in città, dove i casi attualmente positivi sono fermi a 310, questo è quanto si rileva dai dati diffusi oggi da Protezione civile e Regione Sardegna, dalla quale risulta che nelle ultime 24 ore ad Oristano non si sono registrati nuovi contagi, mentre le guarigioni dal Covid sono state 35.

Dei 745 casi rilevati oggi, 318 sono stati segnalati nell’area metropolitana di Cagliari, 157 nella provincia di Sassari, 124 in quella di Nuoro e 146 nel Sud Sardegna.

Il totale dei casi rilevati fino a questo momento sale a 7471, i pazienti guariti sono 7110. I decessi 45. I casi attualmente positivi 310.

Nell’Isola, i nuovi casi confermati di positività al COVID sono 745, di cui 655 diagnosticati da tampone antigenico. In totale, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 6429 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (come ieri), quelli ricoverati in area medica sono 197 (-1), mentre sono 21312 i casi di isolamento domiciliare (-638).

Oggi si registrano 3 decessi: un uomo di 83 anni, residente nella provincia di Sassari, un uomo e una donna, rispettivamente di 92 e 82 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.