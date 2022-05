Sisma Emilia, Mattarella “Chiave della ripartenza la solidarietà”

ROMA (ITALPRESS) – “La chiave della ripartenza dopo il terremoto è passata attraverso la solidarietà. Solidarietà tra i cittadini, tra le famiglie, tra la società e le istituzioni locali e nazionali, solidarietà dell’intero popolo italiano verso le comunità in difficoltà di cui il volontariato è stato espressione straordinaria. Solidarietà tra sindacato e impresa per rimettere in modo le attività produttive”. A questo vi si è “accompagnata lucidità nella scelta delle priorità, solidarietà, lucidità e tenacia”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della ricorrenza del 10° anniversario del sisma in Emilia a Medolla. “La ricostruzione va proseguita: vi sono obiettivi importanti da raggiungere, opere da concludere, programmi da sviluppare”, ha aggiunto. “In una terra così industriosa si è rimesso il lavoro al centro della vita della comunità: non soltanto nelle opere di ricostruzione ma anche nella continuità della produzione, con presenza e qualità confermate sui mercati, con export che non ha subito battute d’arresto; sorprendendo talvolta gli stessi competitori internazionali. Tutto questo – ha concluso Mattarella – ha contribuito a saldare quella frattura che poteva produrre pesanti conseguenze nell’ossatura economico-sociale del nostro Paese, rafforzandone la coesione”.

(ITALPRESS).

-foto Agenzia Fotogramma-