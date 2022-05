SIOS22 Sardinia Edition - L'appuntamento annuale del ciclo di incontri organizzato da StartupItalia che, per la sua seconda edizione il prossimo 19 maggio, sbarca all'EXMA (Exhibiting and Moving Arts) di Cagliari.

L’evento è organizzato con Innois – Innovazioni e Idee per la Sardegna e Fondazione di Sardegna, con la partnership di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, OBE – Osservatorio Branded Entertainment e Up2You.

Una giornata in presenza, con la possibilità di seguire i lavori anche da remoto in diretta Facebook, e dal programma ampio con un focus sul mondo dell’innovazione e sul Sud Italia, in particolare sulla Sardegna, che prevede Bootstrap, main stage e corner dedicati al networking e un party finale con DJ set.

Presenzierà i lavori anche il nuovo Amministratore Delegato di StartupItalia, Dario Scacchetti.

Giovedì sarà una giornata intensa e ricca di spunti e idee, che verrà inaugurata da una sessione di Bootstrap, in programma dalle 14:00.

Un’anticipazione dell’appuntamento che coinvolge giovani imprenditori e startup sarde in un confronto con mentor e professionisti esperti. Tre i tavoli di lavoro, dedicati a “Comunicazione e Promozione”, “Finanziamento e Prodotto” e “Legal e new business”.

Le startup che partecipano sono espressione del territorio sardo, dove le startup iscritte al Registro delle Imprese nel 2021 erano 221, il 30% circa in più rispetto all’anno precedente e dove, anche i round sono raddoppiati di valore arrivando quest’anno a 40 milioni di euro.

I dati verranno presentati durante la giornata del 19 e in un report Startup & Technology Trends Sardegna 2022 realizzato da UpBase in collaborazione con StartupItalia. Un impegno dedicato al territorio e alle eccellenze sarde che per StartupItalia si concretizza anche in un progetto in evoluzione.

Nato con l’obiettivo di mappare e collezionare informazioni su tutte le startup sarde, “la mappatura” ha già raccolto l’adesione di poco meno di un centinaio di strutture e, nei prossimi mesi, si arricchirà ulteriormente da un punto di vista quali-quantitativo, per fornire una carta d’identità del contesto in cui operano le imprese innovative dell’Isola.

Alle 16:30 si alzerà il sipario sul main stage: in agenda interviste, dibattiti e speech che offriranno uno spaccato dell’ecosistema dell’innovazione sarda, accompagnato dalle tendenze dell’open innovation nazionale e globale attraverso la partecipazione di esponenti del mondo accademico, imprenditoriale, istituzionale, della ricerca e della creatività.

Nel programma spiccano nomi del calibro di Henry Chesbrough, Maire Tecnimont Chair Professor in “Open Innovation and Sustainability” alla Luiss Guido Carli di Roma, teorico nel 2003 del concetto di Open Innovation. Preziosa la testimonianza di Raffaele Terrone, Funding Partner & CFO di Scalapay, con il racconto dei piani futuri della fintech che si è aggiudicata il premio Startup of the Year a #SIOS21 Winter.

Attesa per l’intervento incentrato sul tema della co-creazione di Simona Maschi, Co-Founder & Director del Copenaghen Institute of Interaction Design e per la testimonianza dell’imprenditore Manuelito “Hell Raton”.

Presenza istituzionale con l’On. Romina Mura, Presidente Commissione Lavoro Pubblico e Privato Camera dei Deputati, e con Alessandra Zedda, Assessore al Lavoro Regione Sardegna, che prenderanno parte al talk su reskilling, upskilling e opportunità del PNRR. Francesca Ottier, Senior Partner – CDP Venture Capital SGR sarà protagonista del panel “Destinazione Sud”.

Al confronto “Around the World” il compito di chiudere i lavori sul tema dell’internazionalizzazione vincente e sostenibile con Alessandra Todde, Vice-ministro dello Sviluppo Economico; Antonio Parenti, Capo Rappresentanza Unione Europea in Italia; Carlo Mannoni, Amministratore Unico di Innois e General Manager Fondazione di Sardegna e Antonello Cabras, Presidente Fondazione di Sardegna.

Sul palco a moderare i lavori sarà il giornalista e MC Giampaolo Colletti con il team di StartupItalia.

Il le attività collaterali sono dedicate agli incontri, allo scambio e alla formazione con i corner e le aree demo di UpBase, piattaforma di matching per l’innovazione, che grazie a Bandzai fornirà un servizio di bandi per startup e PMI innovative.

Presente anche Radio 105 – la Radio Partner di #SIOS22 – con Valeria Oliveri, inviata sul campo, che sarà il collegamento tra il main stage e l’area destinata al networking.

Protagonista indiscusse di #SIOS22 Sardinia Edition – Reloaded la cinquina della call4startup regionale selezionate per il premio Startup Sarda dell’Anno, che saranno presentate ai microfoni di Radio 105 da Annie Mazzola e Alessandro Sansone, conduttori di 105 Start Up (www.105.net/startup). Nella Top 5 di questa edizione ci sono: Cube Controls (eSports), Healthy Virtuoso (Healthcare), Radoff (Healthcare), eShopping Advisor (e-commerce) e 181 Travel (Turismo).

Come da tradizione, a fine giornata, verrà proclamata la startup vincitrice, che concorrerà al “Radio 105 Special Award”: il riconoscimento che l’emittente radiofonica consegnerà a Milano nel corso di #SIOS22 Winter Edition.

Una novità riguarda l’impronta carbonica di SIOS che, per la prima volta, compenserà le sue emissioni di CO2. Grazie alla partnership siglata con Up2You, è prevista la neutralizzazione dell’impatto ambientale dell’evento attraverso i progetti certificati con standard internazionali della startup B Corp.

“La prima edizione di Sios Sardinia in presenza è per noi un segnale di grande fiducia” afferma l’amministratore unico di Innois, Carlo Mannoni.

“In questo periodo storico complicato, l’innovazione e la conoscenza sono un’occasione di sviluppo per la Sardegna. Con Innois vogliamo far tornare la nostra isola a essere un punto di riferimento di questo ecosistema.

Siamo orgogliosi di fare questo percorso con un partner importante come Startupitalia con cui stiamo portando avanti numerose iniziative di impatto sul territorio”.

“Al centro dell’evento abbiamo voluto mettere il concetto di ‘reloaded’ perché, dopo 2 anni di pandemia, è arrivato il tempo di riavviare il nostro sistema operativo, scommettere sulle potenzialità del digitale e, soprattutto, sui talenti e sulle professioni del futuro”, spiega Chiara Trombetta, Direttore progetti editoriali e Eventi di StartupItalia.

“Una vision che considera la formazione in tutte le sue sfumature e, in particolare, nella capacità di superare confini e barriere.

Un approccio trasversale, costante e continuo che fonda i suoi valori su competenze e conoscenza, abbracciando le grandi multinazionali, così come le PMI e le startup.

Saranno proprio i protagonisti di questa trasformazione a ispirarci in una giornata improntata al networking e allo scambio di esperienze e valori, fondamentali in un mondo che si prepara ad affrontare nuove sfide”.

“Gli eventi sul territorio dedicati alle startup e alle imprese, come #SIOS22 Sardinia Edition, dopo questi ultimi anni di distanziamento, rappresentano il momento ideale per sostenere la cultura dell’innovazione e delle idee a contatto diretto con le persone, creando una vera e propria rete fisica”, sottolinea l’Amministratore Delegato di StartupItalia, Dario Scacchetti.

“Crediamo molto nella presenza sul territorio e ogni appuntamento è un’occasione speciale per creare un ulteriore nodo nella rete che il Gruppo StartupItalia intende tessere”.