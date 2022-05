Si decide per una nuova legge elettorale sarda

Per una nuova legge, democratica e proporzionale.

Invito conferenza stampa giovedì 19 maggio, ore 11.00 sala conferenze Hostel Marina, Scalette S. Sepolcro a Cagliari.

La vasta aggregazione di soggetti politici, partiti, movimenti, associazioni che da tempo denunciano il carattere antidemocratico dell’attuale legge elettorale sarda invitano la stampa sarda alla prima conferenza stampa di presentazione del comitato sardo per la nuova leggere elettorale statutaria che si svolgerà giovedì 19 maggio alle ore 11.00 nella sala conferenze dell’Hostel Marina nelle Scalette di San Sepolcro a Cagliari.

Il comitato sardo descriverà la campagna di iniziative in tutta la Sardegna e presenterà le sue proposte per una nuova legge elettorale statutaria, democratica e proporzionale che garantisca l’uguaglianza del voto senza gli stravolgimenti generati da qualunque premio di maggioranza e soglie di sbarramento, nel rispetto della parità di genere e che abbandoni definitivamente il modello presidenziale e l’elezione diretta del presidente, restituendo centralità al Consiglio Regionale con l’introduzione di meccanismi di stabilizzazione.

Alla conferenza stampa parteciperanno Lucia Chessa, segretaria nazionale Partito RossoMori; Davide Meloni, segretario regionale Partito Comunista Italiano; Enrico Lai, segretario regionale Partito Rifondazione Comunista; Salvatore Multinu, segretario regionale Sinistra Italiana Sardegna; “ProgReS – Progetu Repùblica de Sardigna”; Simonetta Satta per il Comitato Cittadini Liberi Sardegna; Roberto Loddo per Il Manifesto Sardo; Antonio Muscas per Assemblea Permanente di Villacidro; Giovanni Fancello per Potere al Popolo; Graziano Pintori per Anpi Nuoro; Stefano Puddu Crespellani Esponente dei movimenti per l’autodeterminazione, in Catalogna e in Sardegna; Francesco Desogus Candidato Presidente per i 5 stelle alle elezioni regionali del 2019 e Luca Pizzuto Segretario Regionale di Articolo 1.

