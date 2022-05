Sesta Data “Festival di Pasqua”, Edizione 2022

Sarà il concerto corale e strumentale dell’ Ensemble Chorus Project, assieme all’Orchestra Kadossene, ad essere protagonista nella sesta data del “Festival di Pasqua”, edizione 2022.

Il concerto si terrà Sabato 21 maggio, alle 20.00, nella Chiesa Gotico-Catalana del Santo Sepolcro, in Piazza San Sepolcro, nel quartiere Marina, a Cagliari. Diretti dal Maestro Giacomo Medas, sia l’Ensemble Chorus Project che l’Orchestra Cadossene porteranno in scena musiche di Corelli, Dall’Abaco, Lauridsen, Da Rold, Busto, Tallis, Jenkins, Kodaly, Sanna e Medas, per una serata sotto il segno delle musiche che abbracciano il periodo che va da 1500 al 1900.

L’Ensemble Chorus Project, nato nel 2015, è formato da cantanti non professionisti, molti dei quali hanno esperienze pluriennali di canto corale, ed è un mix di voci mature che trovano il giusto equilibrio vocale nelle scelte musicali del repertorio.

Gli Artisti

SOPRANI: Agnese Ledda, Fortunata Piras, Sonia Contu, Daniela Uggias;

CONTRALTI: Maria George, Benny Piras, Sabina Perra, Cristina Schirru, Lorna Read;

TENORI: Luigi Collu, Gianpaolo Piga;

BASSI: Angelo Bertozzi, Davide Esposito, Livio Zuncheddu, Guido Sbressa;

Il Festival di Pasqua, edizione 2022, è organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con l’Ass. P.I. RAS, il Ministero della Cultura, l’Associazione Sonus de Atongiu e la Scuola Civica “L. Rachel”.

Info

Per assistere agli spettacoli del Festival, in rispetto alle norme per prevenire il contagio del Covid-19, sarà necessario prenotare al 351/8113531 ed essere in possesso obbligatoriamente del Green Pass.

