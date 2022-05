SERVIZIO CTM DEL 2 GIUGNO 2022

Servizio CTM del 2 giugno 2022:

Tenuto conto del meteo previsto e per andare incontro alle esigenze della clientela, il servizio CTM si svolgerà come segue:

Attivazione della linea 5ZE (capolinea Ospedale Marino) con frequenza 12 minuti. Prima corsa da Cinquini diretta al Poetto 7:19, ultima corsa dal Poetto 20:18

Attivazione della linea 11 (Amsicora – Calamosca) al posto della 5/11, con frequenza 30 minuti. Prima corsa da Amsicora 7:53 , ultima corsa da Calamosca 20:15.

Attivazione della linea Poetto Express da piazza Matteotti al Poetto (fino a stabilimento “Ottagono”) con frequenza 22 minuti. Prima corsa da Matteotti 8:00, ultima corsa dal Poetto 20:18.

Attivazione della linea 3P (Piazza Giovanni- Poetto “Ottagono”) con frequenza 11 minuti. Prima corsa da piazza Giovanni 8:47, ultima corsa dal Poetto 20:00.

Rafforzamento delle linee PF, PQ e QS (frequenza 20 minuti)

Linea 1Q viaggia con una frequenza di 30 minuti dalle 10 alle 18:30, di 40 minuti nelle altre fasce orarie.

Estensione della linea QSA fino al Policlinico dalle 12 alle 20:30

Prolungamento al Policlinico di tutte le corse della linea 8 che percorrerà Porto Canale-Policlinico e viceversa con frequenza 30 minuti.

Istituzione di corse notturne per le linee 1, 9, 30 e PF:

Linea 1: corse alle ore 23:55 e 00:30 da Gioia, corse alle ore 23.50 e 00.30 da Brotzu

Linea 9: corse alle ore 23:15 e 00:05 da piazza Matteotti

Linea 30: corse alle ore 23:30 e 00:30 da piazza Matteotti, corse alle ore 23:56 e 00:56 da Quartu S.E.

Linea PF: corsa alle ore 00:30 da piazza Matteotti

Le corse saranno monitorate da un servizio di vigilanza.

E’ attiva la vendita a bordo a tutte le fermate con un sovrapprezzo di 0,50 €, come previsto la domenica e i festivi.

I biglietti sono acquistabili, senza sovrapprezzo, sull’app Busfinder dove sono disponibili anche gli orari di passaggio in tempo reale.

Tutte le informazioni su www.ctmcagliari.it e al numero verde 800.078870, attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 18:30.

Hostess per la vendita dei biglietti e info anche in inglese in piazza Matteotti dalle 9 alle 14.

Il servizio estivo partirà il 9 giugno.

Anche il 5 giugno saranno previste le linee per il mare (come il 2 giugno).