Serie A, 38° turno: statistiche, curiosità e probabili formazioni di Venezia – Cagliari

Alle 23 circa, il triplice fischio di Maresca farà calare il sipario sulla stagione 2021/2022 di Serie A. A completare il palinsesto è prevista – a distanza – la sfida salvezza tra Cagliari e Salernitana. I sardi scenderanno al Penzo con il coltello tra i denti: per evitare di cadere nel baratro della Serie B non devono fare calcoli, solo sconfiggere i lagunari e sperare che i granata non vincano. I lagunari guidati da Soncin, come dimostrato la scorsa settimana contro la Roma, non vogliono congedarsi dal campionato recitando il ruolo di sparring partner

LO SAPEVI CHE?

Il Venezia domenica scorsa ha ottenuto l’intera posta in palio in virtù del 4-3 inflitto al Bologna: non inanella due successi interni consecutivi da gennaio 2000. Questo risultato ha confermato le carenze della balbettante retroguardia lagunare: hanno subito almeno due reti in cinque gare casalinghe di fila. Gli arancio-nero-verdi sono la compagine che ha ricevuto più ammonizioni (106) ed espulsioni (9).

Il Cagliari ha perso otto delle ultime 10 partite di campionato (per il resto un pareggio e un successo); nei cinque maggiori campionati europei, solo Venezia e Watford hanno fatto peggio collezionandone nove. I rossoblù hanno perso 22 punti da situazione di vantaggio: mai così tanti dal loro ritorno in Serie A (stagione 2016/17).

I PRECEDENTI

Il Venezia, contro i sardi, ha perso solo la prima assoluta in Serie A (0-4 nel 1966). Nelle successive sei sfide i lagunari sono rimasti imbattuti (3 successi e altrettanti segni “X”) e hanno complessivamente incassato 3 reti.

Al Penzo, gli arancioneroverdi, hanno vinto le ultime due partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A: tra le squadre attualmente nel massimo campionato, ha una striscia aperta di almeno due successi interni consecutivi solamente contro la Fiorentina (quattro).

SCONTRI DIRETTI A VENEZIA (SERIE A, SERIE B, COPPA ITALIA)

15 incontri

9 vittorie Venezia

5 pareggi

1 vittoria Cagliari

29 gol fatti Venezia

12 gol fatti Cagliari

PROBABILI FORMAZIONI

Vacca, Okereke e Kiyine sono squalificati, Ebuehi e Aramu sono out per problemi muscolari, Nsame ha dato forfait (si sposerà nei prossimi giorni) e Henry verrà preservato in vista del mercato. Soncin deve quindi adattare il suo undici titolare alla contingenza: Maenpaa sarà guardiano dell’area piccola veneta; Svoboda, Caldara e Ceccaroni lo proteggeranno dalle scorribande avversarie. I quattro di centrocampo saranno Mateju,Crnigoj, Ampadu e Haps. Busio e Nani appoggeranno Johnsen. Venezia (3-4-2-1): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Ampadu, Crnigoj, Haps; Busio, Nani; Johnsen. Allenatore: Soncin

Agostini può disporre dell’intera rosa per agguantare la salvezza. Tra i pali l’imprescindibile Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Altare e Lykogiannis in difesa. A centrocampo ritorna Nandez: l’uruguagio classe ’95 giocherà al fianco di Grassi e Marin. La coppia Joao Pedro–Pavoletti sarà supportata da Rog.

Cagliari (4-3-1-2):Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Lovato, Lykogiannis; Nandez, Grassi, Baselli; Rog; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Agostini

Articolo a cura di Paolo A.G. Pinna