Serie A, 38° turno: statistiche, curiosità e probabili formazioni di Torino – Roma

L’ultima giornata di Serie A alza il sipario alle 20.45 con il fischio d’inizio di Irrati. I padroni di casa non hanno obiettivi concreti da raggiungere, se non quello di rimanere nella metà sinistra della graduatoria (attualmente sono decimi a pari punti, 50, con il Sassuolo, ma in vantaggio negli scontri diretti). I capitolini hanno bisogno di un successo per blindare un piazzamento in Europa, un traguardo che potrebbe – comunque – anche arrivare con il successo in finale di Conference League (25 maggio) contro il Feyenoord

LO SAPEVI CHE?

Sarà la prima volta di un Torino-Roma all’ultimo turno in un campionato a venti squadre. Nelle ultime due stagioni, in questo confronto, ha sempre perso la squadra passata inizialmente vantaggio.

I granata, a parità di giornate, hanno 14 punti in più rispetto alla passata stagione (la Fiorentina, con un saldo positivo di 20, è l’unica ad aver fatto meglio). Gli uomini di Juric hanno perso solo una delle ultime otto gare di Serie A: 0-1 contro il Napoli. A esclusione dei partenopei (e della Roma che, deve essere affrontata in questo turno), nel girone di ritorno non hanno mai perso contro tutte le attuali prime nove della classifica (due vittorie contro Fiorentina e Verona e cinque segni “X” con Milan, Inter, Juventus, Lazio e Atalanta).

La retroguardia è stata perforata in 38 occasioni: nelle 17 stagioni precedenti, nell’era dei tre punti a vittoria, solo nel 2018/19 ha incassato meno reti (37 in quel caso). Per ciò che concerne il reparto offensivo, Belotti è attualmente fermo a otto segnature: potrebbe concludere per la seconda volta in carriera una stagione di Serie A senza andare in doppia cifra (nel 2014/15 siglò sei marcature con la maglia del Palermo).

Per i capitolini è la gara numero 3.000 nel massimo torneo nazionale da quando esso è a girone unico (solo l’Inter ne conta un numero maggiore). I giallorossi chiuderanno questa stagione senza aver mai disputato una gara di campionato nell’appuntamento domenicale “canonico” delle 15.00: nella maggior parte dei casi (13) sono scesi in campo nel posticipo pre-serale di domenica (con fischio d’inizio alle 18.00 o alle 18.30). Tra le squadre che occupano le prime otto posizioni in classifica, risultano quelli che hanno perso più match contro compagini attualmente nelle prime 10 posizioni: 9 sconfitte in 17 match.

Abraham ha timbrato il cartellino 15 volte: ha a disposizione solo questa partita per eguagliare – ed eventualmente superare – il record di gol di un giocatore inglese in una singola stagione di Serie A (detenuto da Gerald Hitchens che firmò 16 gol con l’Inter nel 1961/62).

I PRECEDENTI

Il risultato più ricorrente tra le due è l’1-1 (13 incroci): non si registra dalla stagione 2015/16 (5 dicembre 2015); questo segno “X” è stato anche l’ultimo della storia: nelle 12 sfide successive si sono registrati nove successi dei giallorossi e tre vittorie granata.

Il club di Cairo ha vinto la sfida casalinga dell’anno scorso (3-1 il 18 aprile 2021): non ottiene almeno due successi interni di fila contro i giallorossi dal 1988/89.

SCONTRI DIRETTI A TORINO (SERIE A, COPPA ITALIA)

88 incontri

40 vittorie Torino

19 pareggi

29 vittorie Roma

139 reti Torino

86 reti Roma

PROBABILI FORMAZIONI

Juric sembra orientato a ridare fiducia alla quasi totalità dell’undici vittorioso domenica al Bentegodi; le novità sarebbero solo due: la presenza di Ansaldi a sinistra (nella linea a 4 di metà campo) e del classe 2001 Seck sulla trequarti (al fianco di Praet e a supporto di Belotti).

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Ola Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Demba Seck, Praet; Belotti. Allenatore: Juric.

In vista della finale di Conference League in programma il 25, Mourinho vede svuotarsi l’infermeria. Mkhitaryan resta ai box (e potrebbe non recuperare neanche per mercoledì); Zaniolo può andare in panchina, Smalling è indisponibile ma scalda i muscoli per la coppa e Karsdorp potrebbe disputare uno spezzone di gara. Nel 3-4-2-1 dello Special One figureranno con molta probabilità Kumbulla, Mancini e Ibanez in difesa, Oliveira e Cristante a centrocampo e Pellegrini, Perez e Abraham a curare la fase offensiva. Il dubbio riguarda gli esterni: al momento i favoriti sono Spinazzola a destra e Zalewski a sinistra.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Spinazzola, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Perez; Abraham. Allenatore: Mourinho

Articolo a cura di Paolo A.G. Pinna