Serie A, 38° turno: statistiche, curiosità e probabili formazioni di Sassuolo – Milan

Un punto per l’apoteosi, un punto per evitare la beffa, un punto per laurearsi “Campione d’Italia”. Può essere condensato così l’incontro – diretto da Doveri – che alle 18.00 vedrà i rossoneri affrontare il Sassuolo. Il Diavolo scende in campo consapevole che fare calcoli sarebbe un grave errore ma parimenti è conscio che manca davvero un millimetro (basta anche solo un pareggio), per vincere il 19° tricolore della storia. Cuore e testa sul manto erboso del Mapei; udito rivolto – oltre che ai cori dei 18mila supporters in esodo a Reggio Emilia – al Meazza di Milano, agli aggiornamenti istante per istante del match dell’Inter. Tra le fila neroverdi c’è la volontà di congedarsi con onore davanti al proprio pubblico: per Berardi e Raspadori, grandi tifosi nerazzurri, la motivazione aggiuntiva di fare uno sgambetto ai rivali

LO SAPEVI CHE?

Il Sassuolo ha incassato almeno una rete (complessivamente 26) in tutte le ultime 15 gare casalinghe di Serie A: è il record negativo nel massimo campionato per i neroverdi. In questo girone di ritorno la squadra di Dionisi vanta il terzo miglior attacco (34 marcature, dietro solo a Napoli e Lazio), ma è anche la terza peggior difesa (32 segnature concesse, meglio solo di Venezia ed Empoli).

Il Milan non aveva mai conquistato 83 punti nell’era dei tre a vittoria (gli 88 del 2005/06 divennero poi 58 dopo la penalizzazione patita nell’ambito del filone Calciopoli). I rossoneri hanno finora vinto 25 partite: possono eguagliare il record di 26 successi in una singola edizione di Serie A raggiunto nel 2005/06, 1950/51 e 1949/50).

In questa partita si sfidano cinque dei 10 calciatori più giovani del campionato ad aver siglato almeno cinque reti (Raspadori, Traoré e Scamacca per il Sassuolo; Tonali e Leão per il Milan).

I PRECEDENTI

Nei 17 precedenti in Serie A si sono registrate sei vittorie dei padroni di casa e nove degli ospiti.

Il Sassuolo ha trionfato nelle ultime due sfide con il Milan: non ne ha mai conquistate tre consecutive contro il Diavolo. Solo nella stagione 2014/2015, alla guida di Di Francesco, ha battuto i rossoneri in entrambe le gare dello stesso campionato.

In Serie A i rossoneri hanno vinto le ultime cinque trasferte al Mapei Stadium, ribaltando così la statistica che li ha visti perdenti nelle prime tre giocate.

SCONTRI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

8 incontri

3 vittorie Sassuolo

5 vittorie Milan

12 gol fatti Sassuolo

16 gol fatti Milan

PROBABILI FORMAZIONI

Dionisi dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 (all’andata optò per il 4-3-3): Consigli tra i pali, Muldur e Kyriakopoulos sulle fasce, Chiriches e Ferrari al centro. A metà campo Maxime Lopez e Magnanelli. Il reparto offensivo è quello delle occasioni migliori: Berardi, Raspadori, Traorè agiranno sulla trequarti al servizio di Scamacca.

Sassuolo (4-3-2-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore: Dionisi

Squadra che vince non si cambia. Pioli si affida a questo mantra e non modifica l’undici che gli potrebbe consentire di vincere il primo titolo della carriera e di riportare il Tricolore a Milanello dopo 11 anni. Maignan sarà protetto dalla cerniera a “quattro” formata da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez; Tonali e Kessie daranno verve ed equilibroo alla mediana, Krunic, Saelemaekers e Leao il brio e i rifornimenti necessari per esaltare le doti balistiche di Giroud.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Articolo a cura di Paolo A.G. Pinna