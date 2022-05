Serie A, 38° turno: statistiche, curiosità e probabili formazioni di Salernitana – Udinese

La Serie A chiude i battenti con una domenica ricchissima di emozioni e verdetti: non solo lo scudetto da assegnare, anche una salvezza da agguantare. I campani sono 17esimi, a quota 31, e hanno due lunghezze di vantaggio sul Cagliari; ciononostante è tutto apertissimo: in caso di successo, i campani sarebbero aritmeticamente salvi; un pareggio o una sconfitta, li costringerebbe a sperare nella mancata vittoria del Cagliari (impegnato a Venezia). L’arrivo a pari punti premierebbe i sardi. I bianconeri guidati da Cioffi non hanno più obiettivi concreti da raggiungere, solo il dovere morale di onorare questo incontro e garantire la regolarità della lotta (tra campani e sardi) per la permanenza nel massimo campionato. Fischietto dell’incontro affidato a Orsato

LO SAPEVI CHE?

La Salernitana è imbattuta da sette sfide (quattro vittorie e tre pareggi): l’ultima neopromossa in grado di fare meglio è stata il Verona (nel 2020 arrivò a quota nove). I granata hanno inoltre ottenuto sette punti nelle ultime tre uscite casalinghe, tanti quanti quelli conquistati nelle precedenti 12.

L’Udinese ha ottenuto l’intera posta in palio in quattro delle ultime cinque trasferte contro neopromosse in Serie A. I bianconeri, lontano dalle mura amiche, sono reduci da due successi e due pareggi: è da gennaio 2018 che non conservano l’imbattibilità per almeno cinque incontri consecutivi. I friulani sono la compagine che ha messo a referto più segnature con difensori (16).

I PRECEDENTI

“Pareggio”, questo sconosciuto nei precedenti in Serie A tra Salernitana e Udinese. Gli unici tre (due all’Arechi e uno al Friuli) sono stati registrati in Serie B e si sono tutti conclusi con il risultato di 1-1. I campani hanno vinto 1-0 la sfida di andata.

SCONTRI DIRETTI A SALERNO (SERIE A, SERIE B, COPPA ITALIA)

6 incontri

3 vittorie Salernitana

2 pareggi

1 vittoria Udinese

7 gol fatti Salernitana

9 gol fatti Udinese

PROBABILI FORMAZIONI

Nicola deve fare i conti con numerose defezioni: Ederson, Ranieri e Sepe sono indisponibili. Al posto di quest’ultimo, sarà Vid Belec a indossare i galloni e i guantoni da titolare. Radovanovic torna in difesa e libera uno slot a centrocampo per Bohinen, tornato a disposizione dopo il problema muscolare che lo ha bloccato la scorsa settimana. In attacco il tandem Djuric–Bonazzoli (quest’ultimo favorito su Verdi).

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Obi; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Nicola

Cioffi schiererà il canonico 3-5-2: in porta Padelli, retroguardia con Perez, Pablo Marì e Becao. Sulle fasce Udogie e Molina, al centro Pereyra, Walace e Makengo. Coppia d’attacco Deulofeu–Pussetto.

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao, Benkovic, Pérez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Nestorovski. Allenatore: Cioffi

Articolo a cura di Paolo A.G. Pinna