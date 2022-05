Serie A, 37° turno: statistiche, curiosità e probabili formazioni di Napoli – Genoa

Gli occhi dei circa 50 mila presenti sulle tribune saranno rivolti a Insigne, all’ultima con i colori del cuore. Il ’91 di Frattamaggiore desidera concludere aggiornando dei numeri che già lo consegnano alla storia della società (10 stagioni – senza contare la trafila nelle giovanili – impreziosite da 432 gare, 121 marcature e 95 assist). Il Genoa è invece alla disperata ricerca di punti per cullare le residue speranze di rimanere in Serie A. Fischietto dell’incontro Fabbri (al VAR Abisso)

LO SAPEVI CHE?

Il Napoli, tra le prime sette della graduatoria, è la compagine ad aver ottenuto meno punti in casa (33): fra le ragioni vi sono le cinque sconfitte patite al Maradona. Negli ultimi quindici anni, questa è la seconda occasione in cui i partenopei ne hanno registrato così tante in Serie A tra le mura amiche (nel 2019/20 furono sei).

Il Genoa è reduce dal successo al Ferraris contro la Juventus: è da febbraio 2021 che non ottiene due successi consecutivi. Il Grifone non segna da quattro gare esterne: solo nel 1993 rimase più tempo all’asciutto (sei incontri). Questa difficoltà realizzativa emerge tout court se si osserva che è il peggior attacco del torneo (27 reti): in sole due occasioni gli è capitato di esserlo alla fine del campionato (nel 1959/60 e nel 1973/1974).

I PRECEDENTI

Gli azzurri hanno avuto la meglio in 39 dei 99 precedenti in Serie A. I rossoblù, dalla loro, possono vantare 26 successi (34 i pareggi complessivi). Il Napoli ha conquistato 16 delle ultime 24 gare: in questo decennio, solo contro un’altra genovese (la Sampdoria), ha ottenuto più successi (19). Al Maradona il Genoa non trionfa da 12 anni, dal 22 febbraio 2009 (0-1 timbrato da Jankovic).

SCONTRI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

56 incontri disputati

27 vittorie Napoli

20 pareggi

9 vittorie Genoa

84 gol fatti Napoli

48 gol fatti Genoa

PROBABILI FORMAZIONI

Spalletti conferma modulo e uomini che hanno battuto il Torino nell’ultimo turno. Ospina a presidio dei pali, quartetto difensivo con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Unico dubbio su chi affiancherà Fabiàn Ruiz in mediana (ballottaggio tra Anguissa e Lobotka). Osimhen potrà nutrire la sua fame di gol supportato da Lozano, Mertens e Insigne.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. All: Spalletti

Blessin attende di capire le condizioni fisiche di Sturaro (afflitto da un problema muscolare). Qualora l’ex Juventus non dovesse farcela, Badelj presidierà la mediana insieme a Galdames. Per il resto non ci sono dubbi ma solo certezze (o meglio scelte obbligate): Hefti, Bani, Ostigard e Criscito davanti a Sirigu; Gudmundsson, Amiri ed Ekuban alle spalle di Destro.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Freundrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. All: Blessin

Articolo a cura di Paolo A.G. Pinna