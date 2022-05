Serie A, 37° turno: statistiche, curiosità e probabili formazioni di Bologna – Sassuolo

Il “lunch match” (ore 12.30) della penultima giornata di Serie A offre uno sfizioso derby emiliano tra due compagini che stazionano serene a metà classifica e non hanno più niente da chiedere alla propria stagione: per tale ragione ci si aspetta (e augura) che il pubblico sugli spalti e sul divano si possa godere una sfida divertente e libera da tatticismi. Per questo incontro il designatore Rocchi ha scelto Ghersini (al VAR Mazzoleni)

LO SAPEVI CHE?

Il Bologna, dopo il 2-1 contro l’Inter, in caso di successo potrebbe ottenere due vittorie di fila al Dall’Ara: sarebbe la seconda volta in questo 2021/22 (ci è riuscita solo nelle prime due gare casalinghe stagionali contro, nell’ordine, Salernitana e Verona).

Il Sassuolo ha guadagnato un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato: è da febbraio 2021 che non registra cinque match consecutivi senza alcun successo. Le 34 marcature in trasferta griffate in questa edizione di Serie A, non solo rappresentano il record del club ma – altresì – pongono i neroverdi di mister Dionisi secondi (dietro solo al Milan) in questa speciale statistica.

Il calendario farà fronteggiare la compagine (il Bologna) che in questo torneo ha subito meno reti su sviluppi di un corner (2) contro quella che invece ne ha incassati di più da calcio d’angolo (11).

Orsolini è all’ultima chiamata: finora ha timbrato il cartellino cinque volte, tutte in trasferta. Tra le mure amiche del Renato Dall’Ara non insacca il pallone nella porta avversaria da circa un anno (23 maggio 2021 contro la Juventus).

Berardi ha preso parte a 27 segnature in questo campionato (14 gol e 13 assist): può superare Francesco Caputo, coinvolto in 28 marcature nella stagione 2019/20.

I PRECEDENTI

Si registrano 15 precedenti tra le due compagini (tutti hanno avuto luogo in Serie A). Visionando i dati, segnaliamo un leggero vantaggio del Bologna (6 successi a fronte dei 5 dei neroverdi). Tra le mura rossoblù invece il bilancio sorride agli ospiti: 3 vittorie Sassuolo, 2 pareggi e 2 successi del club del presidente Saputo.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A)

7 incontri disputati

2 vittorie Bologna

2 pareggio

3 vittorie Sassuolo

9 gol fatti Bologna vS 10 gol fatti Sassuolo

PROBABILI FORMAZIONI

Mihajlovic affida la guida della retroguardia a Medel, fresco di rinnovo con il Bologna fino a giugno 2023. Al fianco del Pitbull, agiranno Soumaoro e Theate. Rispetto all’undici sceso in campo la scorsa settimana a Venezia, l’unica novità dovrebbe essere Dominguez (al posto di Svanberg). Orsolini è in ballottaggio con Barrow (al momento favorito ma con le quotazioni in calo) per affiancare l’imprescindibile trascinatore Marko Arnautovic

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow. All.: Mihajlovic

A differenza del collega serbo, Dionisi deve fare i conti con alcune defezioni: sulla fascia arretrata di sinistra Rogerio sostituirà lo squalificato (Kyriakopoulos). Chiriches, Ayhan e Ferrari sono in ballottaggio per due maglie da titolari al centro della retroguardia; rispetto alla sfida contro l’Udinese, a centrocampo, Matheus Henrique lascerà spazio a Traorè.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All.:Dionisi

