Seminario “Destinazione Sardegna nuragica”

Seminario formativo “Destinazione Sardegna nuragica”

La Camera di Commercio di Sassari, nell’ambito del progetto “Sostegno al Turismo”, organizza insieme alle altre Camere di Commercio sarde e in collaborazione con ISNART- Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, un incontro online rivolto alle imprese del turismo.

Il seminario è stato progettato per aiutare gli operatori a rafforzare le proprie competenze e il loro ruolo all’interno delle destinazioni turistiche locali e ragionare insieme sullo sviluppo della “Destinazione Sardegna nuragica”.

L’evento e’ in programma il 16 maggio alle ore 14:30 e si svilupperà come un seminario formativo per gli imprenditori, con l’obiettivo di accompagnarli nella co-progettazione di una destinazione turistica di valore collegata all’immenso patrimonio archeologico nuragico dell’isola.

advertisement

Sarà possibile iscriversi al seminario attraverso il link: Iscrizione al webinar – Zoom