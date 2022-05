Sassari Experience : un app creata da Abinsula per accedere con un click a tutto ciò che la città offre

Sassari Experience – La città a portata di mano

Il nuovo strumento tecnologico creato da Abinsula consente di poter accedere alle offerte culturali e commerciali del territorio e ai suoi servizi.

L’applicazione verrà presentata in via sperimentale il 21 e 22 maggio durante la manifestazione “Monumenti Aperti”

advertisement

Si chiama “Sassari Experience”il nuovo strumento tecnologico che consentirà a chi visita la città di poter consultare in maniera veloce tutta una serie di contenuti riguardanti:

negozi,

ristoranti,

musei,

spettacoli,

monumenti e luoghi di interesse storico.

L’app creata utilizzando le eccellenti competenze fornite da Abinsula e con il cofinanziamento della Fondazione Sardegna, Camera di Commercio e Amministrazione Comunale, nasce da un progetto promosso dal Centro Commerciale Naturale (CCN) il Corso.

L’obiettivo è quello di ospitare al suo interno anche le piattaforme di E-Commerce create dal CCN Stelle del Centro e dal Consorzio Carta Premia riunendo così tutti i progetti creati negli anni dalle associazioni di commercianti presenti nel centro cittadino.

L’app si collega inoltre al calendario online denominato Ci’ENTRO che consente di avere uno spaccato dei principali eventi culturali e di intrattenimento raggruppati però in un unico cartellone.

L’obbiettivo dell’app, oltre a quello di promuovere il territorio nel suo insieme è anche quello di collegarsi ai servizi online offerti al cittadino come, ad esempio, ottenere un certificato o prenotare un parcheggio.

Realtà simili sono ormai presenti in innumerevoli città in tutta Italia, l’obbiettivo quindi è proprio quello di fornire anche a Sassari e a chi la visita, la possibilità di accedere tramite la tecnologia a tutto ciò che il centro offre.

La nuova applicazione verrà presentata in via sperimentale durante la manifestazione “Monumenti Aperti” che si terrà il giorno 21 e 22 maggio, offrendo anche un itinerario delle Botteghe Storiche creato appositamente per l’occasione, dove tutti i commercianti aderenti racconteranno la storia della propria azienda tramite allestimenti a tema nelle loro vetrine o all’interno dei loro negozi.