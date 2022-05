Sassari: al Theatre en vol, “Ginette et son monde” con Céline Brynart

Domani, venerdì 20 maggio alle ore 20.30 – con repliche in programma sabato 21 sempre alle 20.30 e domenica 22 alle ore 19 – presso lo spazio di Theatre en vol di via Giuseppe De Martini 13-15 (Sassari, zona San Giorgio) andrà in scena la prima assoluta dello spettacolo “Ginette et son monde“, performance griffata Theatre en vol e Celine Brynart.

Un costante flusso di creatività ed espressione artistica incanalato nell’arte della rappresentazione teatrale.

Un nuovo spazio, ove dare forma e vita ad espressioni flusso e rappresentazioni, inaugurato lo scorso mese di aprile con la riproposizione de “Il Grande Spettacolo della Fine del Mondo“.

All’orizzonte già si profila un’estate ricca di novità e d’arte declinata in varie forme e proposte adattate a suggestive location del nord Sardegna, mentre l’anteprima al “Family Friendly Fest “del 13 maggio è stata un successo.

L’entusiasmo genera entusiasmo, e si va in scena. “Ginette et son monde” è un distillato di innocente poesia che scaturisce da una comicità semplice e sensibile al respiro del pubblico. La performer Céline Brynart accompagna la compagnia Theatre en vol e i pubblico dello spazio di San Giorgio in un universo poetico clownesco fatto di gioco teatrale, manipolazione di oggetti, elementi di acrobatica e di danza. Lo spettacolo è il risultato della ricerca personale sul clown di Céline Brynart e nasce appunto dalla collaborazione tra la performer e Theatre en vol. Attrice: Celine Brynart; regia: Theatre en vol e Celine Brynart; scenografie: Puccio Ravioli; illustrazione: Anne Risum; Paesaggi sonori e elaborazione musicale: Luca Vargiu.

Allo sbocciare della primavera, dopo la pausa invernale e prima dell’arrivo dell’estate, Theatre en vol ha aperto le porte della sua “nuova casa”. Un nuovo spazio in cui esprimere la sua creatività, in cui condividere la sua creatività. Un laboratorio di ricerca creativa, un hub creativo in pieno fermento, animato dalla primavera e dalle attività legate a una programmazione all’insegna del teatro, della sperimentazione e dell’arte.

“Ginette et son monde” è una produzione Theatre en vol realizzata con il contributo di Cie du Pingouin Quotidien, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, del Ministero della Cultura ed il sostegno di Corsica Sardinia Ferries.

Lo spettacolo dura 40 minuti, adatto a un pubblico da 0 a 100 anni di età. Per informazioni e prenotazioni possibile scrivere a whatsapp (349 8024059) o inviare una emai a info@theatrenvol.org.