S’ard Music 2022: Peghin e Secci Rosa chiudono il 4° festival a Cagliari

Saranno l’eclettismo di Marcello Peghin e la raffinatezza di Stefania Secci Rosa a chiudere, mercoledì 1 giugno (ore 21), la quarta edizione del Festival “S’ard Music 2022 – I danzatori delle Stelle” in scena sul palcoscenico M2 del Teatro Massimo di Cagliari.

Marcello Peghin, pluripremiato chitarrista e compositore, conosciuto e apprezzato a livello internazionale, è uno specialista del linguaggio chitarristico. Nato a Lecce, ma naturalizzato algherese, è specializzato in esecuzioni del repertorio classico antico, sua grande passione. Diplomato in chitarra classica (suona la chitarra classica a 10 corde, la 12 corde, la chitarra baritono, la viola caipira, la chitarra elettrica, la chitarra folk e i live electronics), ha lavorato con musicisti di diversa cultura ed estrazione dal calibro di Enrico Rava, Tony Scott, Lester Bowie ed è in grado di spaziare dalla musica colta alla musica improvvisata.

Il secondo set, ha invece come baricentro l’incontro in musica tra Sardegna e Portogallo firmato dalla voce raffinata di Stefania Secci Rosa, indomita esploratrice dei grandi poteri del canto che, dal palcoscenico del Teatro Massimo, presenta alcuni brani del nuovo album di prossima uscita intitolato “Sola”. Tra questi, ricordiamo “Rosa Rossa”, dedicato alla filosofa e attivista politica polacca Rosa Luxemburg, una delle figure femminili più importanti della storia contemporanea e accompagnato da un suggestivo video firmato da Maurizio Olla alla regia e da Alonso Crespo alla fotografia. Il video, che anticipa l’uscita del disco prodotto da S’ardmusic ed Egea, sviluppa il tema degli ideali antimilitaristi e dell’impegno sociale. Un progetto nato pensando in sardo e suonando in portoghese, musicato da un ensemble variegato che mercoledì sera vedrà sul palco anche la partecipazione di Ana Leins, una delle artiste lusitane più note della scena attuale e tra le protagoniste del disco, considerata tra le voci più originali del nuovo fado.

Promosso dall’Associazione Culturale S’ardmusic, con il contributo della Fondazione Sardegna, Comune di Cagliari e dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, S’ard Festival ha proposto in questi due mesi di appuntamenti, una lunga carrellata di anteprime, sperimentazioni in musica e produzioni originali, forte di un catalogo di oltre quarantacinque progetti e circa cinquanta produzioni discografiche.

