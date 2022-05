Samara Joy: la nuova stella del Jazz Club Network

Considerata una delle giovani cantanti più promettenti d’America, Samara Joy è la nuova e coinvolgente protagonista del cartellone “The Jazz Club Network” organizzato da CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Sardegna Concerti.

Con la sua voce fresca e ricca di sfumature, Samara Joy sarà in tour per tre giorni nei principali jazz club dell’Isola: giovedì 5 maggio a Il Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30), venerdì 6 maggio al Poco Loco di Alghero (ore 22.30) e sabato 7 maggio al Teatro Massimo (M2) di Cagliari (ore 22.30).

Balzata alla ribalta del jazz per aver vinto nel 2019 il “Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition”, Samara Joy è cresciuta nel Bronx e ha maturato interesse per il jazz nell’età del college. La sua è una famiglia di cantanti gospel newyorchesi: a soli 23 anni, dopo essersi esibita in vari concerti con la sua voce morbida come il velluto, è stata chiamata sui palcoscenici dei più rinomati jazz club di New York, tra cui Dizzy’s Club Coca Cola, The Blue Note e Mezzrow nel Greenwich Village.

Il suo tocco sugli standard jazz del Great American Songbook è inconfondibile: Samara scava a fondo per scoprire le sue radici jazz, senza perdere di vista l’innata semplicità della sua voce. «Nonostante non sia cresciuta cantando in chiesa – scrive sul suo sito – ho sempre sentito la mia famiglia cantare musica spirituale. Attraverso lo studio della musica ho imparato ad amare l’estensione della mia voce, applicando diversi colori a seconda di quello che stavo cantando. In seguito sono entrata in un coro, e ho cantato tre volte alla settimana per quasi due anni. Questo è stato il mio personale allenamento».

L’album di debutto che porta il suo nome, è stato recentemente acclamato dalla critica internazionale: prodotto da un veterano come Matt Pierson (nomination ai Grammy) vede la collaborazione del virtuoso della chitarra jazz Pasquale Grasso. Artista capace di riproporre la tradizione africano-americana agganciandola a una straordinaria modernità, Samara è molto attesa in Sardegna, dove si esibisce per la prima volta accompagnata da Ben Paterson al pianoforte, Mathias Allamane al contrabbasso e Malte Arndal alla batteria.

INFO BIGLIETTI

CAGLIARI

TEATRO MASSIMO, VIA DE MAGISTRIS, 12 (dal lunedì al venerdì ore 16-19)

TEL 345 4894565

CAGLIARI

BOXOFFICE SARDEGNA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 43

TEL 070 657428

SASSARI

IL VECCHIO MULINO, VIA FRIGAGLIA 5

TEL. 079 4920324

ALGHERO

POCO LOCO, VIA GRAMSCI 8

TEL. 079 983604

PREVENDITE ONLINE: SARDINIATICKET.COM | VIVATICKET.IT