Salvatore Esposito, “Dove il fiume incontra il cielo”

Domani al Chiostro francescano di Somma Vesuviana, Salvatore Esposito presenterà la sua opera.

L’evento si terrà alle ore 18:00 di domani venerdì 6 Maggio. In località Chiostro di Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana.

Presentazione della nuova opera dello scrittore Salvatore Esposito

Salvatore Esposito è impegnato nella vita sociale e politica da Assessore al Comune di Somma Vesuviana, nella vita professionale in quanto architetto, ma non è mai tramontata la passione per l’arte dello scrivere. E domani nello scenografico chiostro francescano di Santa Maria del Pozzo si terrà la presentazione del suo nuovo libro: “Dove il fiume incontra il cielo”. L’evento sarà di grande spessore. A Somma Vesuviana arriverà l’attore Mariano Rigillo che leggerà alcuni passi della nuova opera. Il tutto con un parterre di alto profilo: Paula Bonavitacola, Presidente Filitalia International (USA), Pasquale Nestico fondatore e Presidente Emerito di Filitalia International, Gianfranco Di Sarno, deputato della Repubblica Italiana, Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. Per l’occasione sarà possibile ammirare anche le opere in esposizione dell’artista Anna Maria Scalas.

Parteciperanno ed interverranno: Anna Teresa Rossini, Carmine Pirozzi, Antonietta Sorrentino, Don Francesco Stanzione.