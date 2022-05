Salute Donna Onlus e la serata benefica a tema Sanremo

Sabato 21 maggio 2022 ore 20.30 al Teatro Manzoni a Monza Serata Concerto Benefico I Festival di Sanremo Anni ‘60 / ’70 / ’80 e la musica di quegli anni con alcuni dei protagonisti di quegli anni. Presenta la serata Katia Fiorelli.

Sabato 21 maggio alle ore 20.30 al Teatro Manzoni a Monza la Serata Concerto Benefico “I Festival di Sanremo Anni ‘60/’70/’80 e la musica di quegli anni”, organizzata da Salute Donna Onlus, associazione di volontariato nata nel 1994 ed impegnata nella lotta contro il cancro.

Mentre le bombe continuano ad esplodere sulle città ucraine, costringendo donne e bambini a lasciare la loro terra, con la speranza di salvarsi la vita, alcune di queste giovani vite si trovano a difendersi da una battaglia altrettanto importante, la guerra contro il cancro. Davvero difficile da spiegare ad un bambino in cura nell’ospedale della sua città che deve scappare per mettersi in salvo dalle bombe.

Alcuni di questi bambini sono arrivati in Italia e sono in cura all’Istituto Nazionale del Tumori di Milano motivo per cui Salute Donna Onlus sta cercando di fare la sua parte per aiutarli, nei bisogni e necessità, visto che sono giunti da noi con le loro mamme, solo con pochi abiti e null’altro. Un modo per farlo è quello di raccogliere fondi.

Il primo appuntamento è per sabato 21 maggio alle 20.30 al Teatro Manzoni di Monza dove si terrà la serata concerto benefico con I Camaleonti, Mario Lavezzi, Dario Baldan Bembo, Il nostro canto libero, Paki dei Nuovi Angeli, Donatello, Gian Pieretti, Claudio Daiano, Rodolfo Gordini, Gilberto Ziglioli dei New Dada, Alfredo Lallo, Al Ventura dei Rogers.

Basta l’acquisto di un biglietto (l’offerta parte da 15 Euro) per essere insieme a noi tra chi ha scelto la via della solidarietà.

Per prenotazioni e ritiro biglietti è possibile

Inviare una mail a

info@salutedonnaonlus.it o

Contattare le sedi di salute donna di

Monza, Vimercate, Varedo, Seregno, Carate e Albiate o

Effettuare un bonifico sul seguente conto ed inviare copia via mail

Banca INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT 64 R 030 6909 6061 00000002 935

Intestato a: Associazione Salute Donna onlus

Causale: spettacolo 21 maggio 2022