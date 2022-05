Rotary Club e Vienna Cammarota: “Ciascuno misuri il peso dell’orma del proprio passo sulla Terra!”

“Ciascuno misuri il peso dell’orma del proprio passo sulla terra!” è il progetto voluto e ideato dal Rotary Club di Ottaviano a tutela della sostenibilità. L’orma del passo che ogni individuo compie sulla Terra, lascia un segno indelebile che – se non ben misurato – può avere una potenza distruttiva. Il progresso raggiunto, attraverso lo sfruttamento inconsapevole delle risorse, sta conducendo alla distruzione del Pianeta

Giovedì 19 Maggio – ore 9.00 – al Teatro Summarte di Somma Vesuviana (NA) è in programma un appuntamento a cura del Rotary Club di Ottaviano.

Alle ore 11.00 è previsto un collegamento in video/audio via Skype con Vienna Cammarota, storica e famosa camminatrice (nonchè Ambasciatrice Archeoclub D’Italia), partita il 26 Aprile dall’Isola del Lazzaretto Nuovo di Venezia con destinazione Pechino: è la prima donna al mondo partita da Venezia per raggiungere Pechino a piedi.

Il Rotary Club Ottaviano, in Campania, ha avviato – ha dichiarato Nunzia Ragosta, Presidente del Rotary Club di Ottaviano – in sinergia con altri club del distretto 2101, un’azione a supporto della Sostenibilità ambientale.

L’orma del passo che ogni individuo compie sulla Terra lascia un segno indelebile che, se non ben misurato, può avere una potenza distruttiva.

Abbiamo coinvolto tutte le scuole rientranti nell’ambito del distretto 2101. Gli studenti hanno liberato la propria creatività attraverso le opere pittoriche, sculture e pensieri con al centro il tema essenziale della sostenibilità.

Sul palco del Summarte saliranno esperti, giovani, dirigenti scolastici, poeti E autori; ad un certo punto avremo il collegamento in video ed audio tramite Skype con questa straordinaria camminatrice che è Vienna Cammarota.

L’obiettivo è quello di risvegliare le coscienze suscitando in ciascuna persona il senso di responsabilità ambientale“.

“Sarà un evento nell’evento al Teatro Summarte di Somma Vesuviana: avremo tutte le scuole rientranti nel territorio del distretto, prevalentemente la città metropolitana e tutta la sua provincia. Molteplici sono stati i lavori e le opere realizzate dagli studenti sul tema della sostenibilità.

In mattinata, verso le ore 11, dinanzi all’intera platea formata da studenti – ha concluso Ragosta – la camminatrice Vienna Cammarota (Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia), prima nella storia ad andare a piedi da Venezia a Pechino, si collegherà in diretta video ed audio con l’intera platea, circa 500 ragazzi. Avrà l’occasione per lanciare un forte e chiaro messaggio sulla tutela del patrimonio ambientale e culturale.

Vienna farà il collegamento dal vivo e da dove in quel momento sarà, con ogni probabilità dalla Croazia. Sarà un evento, nell’evento, senza precedenti per il territorio!”.