Riunione del Centro Studi Agricoli

Si terrà il giorno Lunedi 16 Maggio alle ore 19 in Palmadula presso il sala riunioni della Municipalità della Nurra. Si terrà una pubblica riunione per informare le ultime novità in Agricoltura previste da Leggi Nazionali e Regionali.

La riunione del Centro Studi Agricoli parlerà di PSR Sardegna, indennizzi, sgravi previdenziali, bando Agri Solare per le aziende agricole, indennità bloccate e in ritardo, della nuova PAC e sul premio unico, situazione del prezzo del latte di pecora, bando impresa donna, nuovo bando ISMEA e verrà illustrata l’iniziativa per contrastare l’aumento dei prezzi di mangimi, concimi , costo elettricità e gasolio agricolo. E’ previsto il saluto del Presidente della Munincipalità Alessandro Colombino La parte centrale sarà tenuta da Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli che è componente del tavolo del Partenariato Nazionale sulla PAC, convocato al Ministero MIPAAF dal Ministro Patuanelli . Interverranno: il Dott. Marco Satta esperto sulla PAC e il Dott. Paolo Ninniri Presidente di CAE ( Consulenze Agricole Europa) . Saranno presenti autorità comunali e i consiglieri della Munincipalità Rita Angheleddu e Francesco Ventura.

La riunione è aperta a tutti https://www.comune.sassari.it/it/amministrazione/organi-governo/municipalita-della-nurra/