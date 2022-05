Rientro S. Efisio deviazione linee 1, 5, 7, 8, GSS, 9, 10, 30, 31, M, PQ e PF

Rientro S. Efisio: deviazione linee bus

Mercoledì 4 maggio 2022, via Roma, largo Carlo Felice, via Sassari, via Mameli e piazza Matteotti saranno interdette al traffico veicolare.

Le linee 1, 5, 7, 8, GSS, 9, 10, 30, 31, M, PQ e PF subiranno le seguenti deviazioni di percorso dalle ore 19.30 a fine servizio:

LINEA 1

Direzione Via Gioia

I bus, giunti in via Pola, la percorreranno fino a raggiungere Corso Vittorio Emanuele, da dove proseguiranno per viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e via XX Settembre, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Ospedale Brotzu

I bus, giunti in via XX Settembre, svolteranno in viale Regina Margherita, per proseguire in viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d’Armi, viale Merello, via de Magistris e viale Trento, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 5

Direzione Via Vergine di Lluc

I mezzi, giunti in viale Trieste, proseguiranno in via Pola, corso Vittorio Emanuele, viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, proseguiranno in viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e viale Diaz da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Via Cinquini

I mezzi, giunti in viale Bonaria, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo e via Is Mirrionis, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 7 – Servizio limitato

Il bus proveniente da piazza San Rocco, giunto in via Sulis proseguirà in viale Regina Elena, via Badas, piazza Arsenale, Porta Cristina, viale Buoncammino, via Anfiteatro, via Ospedale, via San Giorgio dove effettuerà l’inversione di marcia, via Ospedale, via Porcell, via Fiume, viale Buoncammino, Porta Cristina, piazza Indipendenza, inversione di marcia, terrapieno, via Badas, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Elena, via San Giovanni, via San Rocco, piazza San Rocco.

LINEA GSS

Servizio Rinforzato Matteotti/Giorgino dalle 16:30.

Servizio Sospeso dalle ore 19.30 per chiusura al traffico.

LINEA 8

I bus, giunti in via Is Maglias, proseguiranno in viale Merello, via De Magistris, via Sauro, viale Trieste, via Pola, Corso Vittorio Emanuele, viale Merello, via Is Maglias, da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Monserrato.

LINEA 9

I bus, provenienti da Decimomannu, giunti in viale Trieste effettueranno l’inversione di marcia prima di imboccare via Roma (ex Sva) da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Decimo.

LINEA 10

I bus, in uscita da Porta Cristina, effettueranno il percorso ordinario in viale Buoncammino, proseguendo in via Is Mirrionis, viale San Vincenzo e viale Regina Elena da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Binaghi.

LINEA 30/31

I filobus, in direzione Matteotti, giunti in Viale Bonaria, effettueranno l’inversione di marcia svoltando in Via Sonnino e proseguendo in viale Diaz, via Stazione Vecchia, viale Bonaria e viale Cimitero, da dove riprenderanno il percorso in direzione Quartu Sant’Elena.

LINEA M

I bus diretti a Cagliari percorreranno tutta via Sonnino sino ad immettersi in viale Bonaria dove, in prossimità dell’ex palazzo Cariplo, effettueranno la sosta e la ripresa oraria. In partenza per Monserrato, da Viale Bonaria svolteranno in via XX Settembre, da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEE PF – PQ

I bus, in direzione Matteotti, giunti in Viale Diaz, svolteranno in via Stazione Vecchia per proseguire in viale Bonaria, via Sonnino, viale Diaz da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Flumini/Brigata Sassari. Capolinea provvisorio a Cagliari in Viale Diaz fronte Banco di Sardegna.

FERMATE

A richiesta verranno effettuare tutte le fermate preesistenti lungo le deviazioni di percorso.