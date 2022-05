Rally Valli Ossolane: HP Sport chiude in top ten

Su strade che non ammettevano errori, è andato in scena nello scorso fine settimana la 58.ma edizione del rally Valli Ossolane , gara articolata su sette prove speciali che ha visto tra i protagonisti l’equipaggio Bocchio-Natoli su Skoda Fabia Evo2

Alessandro Bocchio, portacolori di HP Sport, ha avuto un inizio di corsa non dei migliori complici le condizioni difficili per via del meteo (la gara è stata condizionata in parte dal maltempo) ma non si è comunque risparmiato e ha chiuso la gara al nono posto assoluto del rally Valli Ossolane.

“Purtroppo non è andata nel migliore dei modi: quest’anno la gara ha proposto un meteo alquanto mutevole, con l’asfalto molto insidioso; nonostante tutto in più di qualche occasione eravamo in buona posizione. Le gare sono anche questo”. Questa la nota di HP Sport al termine della gara.