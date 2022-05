Rally di Piancavallo, HP Sport cala il tris

Il rally di Piancavallo, in programma nel fine settimana da Maniago, nel segno della grande tradizione come da ben 35 anni fa, è pronto a stupire. La competizione valida quale prova della Coppa Rally della 4 Zona, annovera 130 iscritti, tra questi ben tre equipaggi con i colori di HP Sport, la struttura laziale schiera infatti Carniello Alberto-Pozzo Denis su Skoda Fabia R5, Marchiol Marco-Maggiolino Francesco e Stevanato Elia-De Lazzari Emanuele entrambi su Renault Clio S1600. I protagonisti dovranno misurarsi con un doppio passaggio sulle prove speciali di “Pradis-La Valle della Preistoria” (14,80 km), “Clauzetto-Balcone del Friuli” (7,35) e “Barcis-Piancavallo Icio Perissinot” (14,35) dedicata al fortissimo navigatore pordenonese. Il programma prevede che sabato dopo lo svolgimento delle procedure amministrative e tecniche, gli equipaggi affrontino lo shake-down a Poffabro nel comune di Frisanco, in serata la cerimonia ufficiale di partenza. L’indomani la gara con due diversi giri di prove intervallati dal parco assistenza posto nella zona industriale NIP di Maniago. Il primo tratto cronometrato che gli equipaggi affronteranno è quello della piesse “Pradis-Le Valli della Preistoria” (14,8 km), da Campone verso Pradis di Sopra fino a Pielungo, seguita da “Clauzetto-Balcone del Friuli” (7,3 km) che ripropone il suggestivo passaggio all’interno dell’abitato. Poi trasferimento per affrontare la classica “Barcis-Piancavallo” (14,3 km), dal lungolago al curvone dell’Hotel Antares, inversione al Monumento e fine prova alle prime case di Col Alto, per uscire in zona antenne e risalire al palaghiaccio per una sosta di riordino. Secondo giro con sequenza invertita “Barcis-Piancavallo Icio Perissinot”, “Pradis-Le Valli della Preistoria” e “Clauzetto-Balcone del Friuli”, completando quindi un tracciato cronometrato di 73 km tutto su asfalto.