Quattro nuovi laboratori didattici all’Università di Firenze

Quattro nuovi laboratori e un percorso espositivo sulle illusioni ottiche. L’Università di Firenze ha festeggiato così l’International Day of Light, ricorrenza istituita dall’Unesco per ricordare l’importanza della luce nei campi della scienza, della cultura e dello sviluppo sostenibile. Per l’occasione, l’Ateneo ha inaugurato quattro laboratori didattici e di ricerca al Polo scientifico di Sesto Fiorentino, disponibili dal prossimo anno accademico, per il corso di laurea in Ottica e optometria.

fsc/mrv