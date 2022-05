Quaderni del Bardo e i poemi scelti di Laurence Hutchman

Esce per i Quaderni del Bardo Edizioni una nuova pubblicazione poetica di respiro internazionale, ovvero la raccolta di un altro importante poeta canadese Laurence Hutchman dal titolo “Passages – Selected poems // Passaggi – Poesie scelte”, nella traduzione di Angela D’Ambra.

“Se, come dovrebbe essere, la longevità è uno dei punti di riferimento essenziali per il riconoscimento poetico e la promessa di una fama non effimera, Laurence Hutchman si colloca al primo posto in classifica. A prescindere da un record di pubblicazioni che abbraccia cinque decenni, Laurence è rimasto autentico e fedele al suo métier: scrittore pluripremiato, docente appassionato, fine analista critico e irriducibile promotore della poesia canadese. Ciò che rende Laurence in certo modo unico nei circoli della poesia contemporanea è il suo desiderio, e la sua facoltà, di porsi al di là di voghe e mode transitorie. Non solo la sua poesia riflette temi storici e nostalgia, nel senso migliore del termine (Two Maps of Emery, il suo secondo libro, è un esempio emblematico) ma Laurence ha fatto di tutto per raccogliere e offrire informazioni sui poeti canadesi che hanno lasciato il segno nel cultura letteraria del paese.

In the Writers’ Words, una collezione in due volumi di interviste a poeti quali P.K. Page, Louis Dudek, Al Purdy, Roo Borson, George Elliott Clarke e M. Travis Lane, funge da portale e risorsa inestimabile per chiunque sia attratto dal mistero della creatività ed essenza dell’ispirazione poetica. Rappresenta altresì una guida di consultazione alle voci principali della poesia canadese di fine XX e inizio XXI secolo e agli approcci alla poetica che rendono tali voci uniche. Alla Guernica Editions siamo molto fieri di aver pubblicato Swimming Toward the Sun, l’essenza della poesia di Laurence distillata dalle 10 raccolte precedenti che emblematizzano una vita di dedizione alla musa.

In questa silloge dell’opera poetica, Laurence non solo attraversa il mondo fisico ma, cosa più importante, crea nel percorso un luogo di eleganza immaginifica, un luogo in cui il particolare è mappato sull’universale. A un poeta non si può chiedere di più. È meraviglioso vedere che il lavoro di Laurence troverà, ora, un nuovo pubblico e un altro mondo da esplorare. I lettori italiani della sua poesia sono fortunati di poterlo leggere nella loro lingua”. (dall’introduzione di MICHAEL MIROLLA)

Laurence Hutchman

Poeta e professore canadese, è nato a Belfast, Irlanda del Nord. Nel 1954 il padre è emigrato in Canada, e Laurence ha vissuto con la sorella e la madre a Wassenaar, Olanda, per sei mesi prima di raggiungerlo in Canada. Nel 1957 la famiglia si è trasferita nella zona Emery, a nord di Toronto, dove Laurence è cresciuto e ha frequentato la scuola pubblica. Ha studiato presso la University of Western Ontario dal 1967- 68. Si è laureato in inglese nel 1972. Ha conseguito il M.A. presso la Concordia University nel 1979 e il dottorato presso l’Université de Montréal nel 1988.

Laurence Hutchman ha insegnato letteratura inglese per ventitré anni presso varie università, tra cui la Concordia University, la University of Alberta, la University of Western Ontario, e l’Université de Moncton all’Edmunston Campus. Ha pubblicato numerosi libri di poesia, è stato co-curatore dell’antologia Coastlines: the Poetry of Atlantic Canada e curatore di In the Writers’ Words. Le sue poesie hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, fra cui l’Alden Nowlan Award for Excellence, e sono state tradotte in francese, spagnolo, olandese, italiano, polacco, bangla e cinese.

Nel 2017 è stato nominato poeta laureato di Emery. Vive con sua moglie, l’artista e poetessa Eva Kolacz, a Oakville. Le poesie che qui presentiamo sono tratte dall’antologia Selected Poems, Guernica Editions, Toronto, 2007 e da altre raccolte.