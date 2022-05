Promocamera: L’elaborazione del budget e del business plan

La crisi economica che quotidianamente ci si trova ad affrontare capita che colga le aziende impreparate. Gli scenari sono mutati, il mercato si è trasformato e il consumatore è diventato più selettivo individuando nuovi e differenti stili non sempre semplici da decifrare e cogliere. Importante, per adattarsi a un mercato nuovo e più intelligente, che le aziende sappiano valutare le proprie prestazioni, pianificare i cambiamenti e il conseguente impatto economico.

Su questi presupposti è stato creato il corso di Promocamera dedicato all’elaborazione del budget e del business plan che prenderà il via martedì 17 maggio, a Sassari. E sarà rivolto a imprenditori, amministratori, dirigenti e responsabili amministrativi.

Il corso presenta il budget come lo strumento fondamentale per pianificare e dirigere con successo la propria attività imprenditoriale, valutarne le proprie prestazioni e adattarle a un mercato in continua evoluzione.

Per di più durante il percorso, insieme al materiale didattico, verrà fornito un programma elaborato in excel per valutare le prestazioni aziendali e redigere il budget. Il programma è intenso e prevede tra i tanti argomenti che saranno oggetto di approfondimento la costruzione di budget operativi, la realizzazione di un business plan oltre ad una serie di esercitazioni pratiche e di analisi su casi di studio. Maggiori informazioni su www.promocamera.it.

Il programma

Il budget come strumento di supporto nei sistemi direzionali di programmazione e controllo.

Il processo di elaborazione del budget

La costruzione dei budget operativi: il budget commerciale, di produzione, delle funzioni generali, degli investimenti operativi

Il consolidamento dei budget settoriali per la formazione del budget economico, finanziario (di cassa e delle fonti/impieghi) e patrimoniale

Esercitazioni pratiche di casi aziendali: esercitazione sulla formazione operativa di un sistema budgetario

Formazione simulata di un budget e la redazione di un business plan

Check-up aziendale e scelta della strategy map

Identificazione delle ipotesi di riferimento per l’azienda oggetto di simulazione

Analisi dell’impianto organizzativo e strategico aziendale

Compilazione delle schede di budget

Discussione in aula del lavoro svolto, valutazione delle criticità, sviluppo di alternative

Allineamento dei risultati previsti nel budget ai target di performance definiti con la pianificazione strategica

Esercitazioni pratiche di casi aziendali: svolgimento di esercitazioni sul processo di elaborazione del budget; (suddivisione dell’aula in squadre e simulazione operativa di budget)

Data:

da martedì 7 maggio a mercoledì 18 maggio

Orario:

9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

Luogo:

Promocamera, Via Predda Niedda, 18 – 07100 Sassari