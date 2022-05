Presentazione Rete delle reti Ue in Sardegna

Il 12 maggio 2022 viene presentata ufficialmente al pubblico. Sarà c omposta dagli operatori istituzionali dell’isola impegnati a raccontare le opportunità europee ai cittadini sardi.

Appuntamento per la Rete delle reti Ue in Sardegna a partire dalle ore 9.30 presso l’Ex Manifattura Tabacchi , a Cagliari, con interventi istituzionali (particolarmente ricca con l’Assessore regionale Giuseppe Fasolino , il sindaco di Nuoro Andrea Soddu e tre Direttori Generali della Regione Sardegna), tavole rotonde e laboratori tematici per conoscere le attività dei vari componenti della Rete.

Obiettivo della Rete è facilitare la fruizione delle opportunità europee da parte dei cittadini, imprese, scuole, università, media, istituzioni e associazioni della Sardegna. La rete è composta da: 1) il CENTRO DOCUMENTAZIONE EUROPEA – Università di Cagliari, 2) il CENTRO DOCUMENTAZIONE EUROPEA – Università di Sassari, 3) ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Confindustria Sardegna 4) ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Sardegna Ricerche 5) EURES – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) 6) EURODESK ITALY – Punto Nazionale per l’Italia 7) EUROPE DIRECT NUORO – Comune di Nuoro 8) EUROPE DIRECT REGIONE SARDEGNA – Regione Autonoma della Sardegna (RAS) 9) RICERCA EUROPEA – Sardegna Ricerche Per info: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=436121&v=2&c=3&t=1 europedirect@regione.sardegna.it – 0706064743