Posada si mobilita per garantire cure a giovane papà

Posada si mobilita per garantire le cure a Francesco, giovane papà. Per lui i colleghi organizzano una raccolta fondi

“Vogliamo raccontarvi la storia di un nostro dipendente, collega e amico”.

A parlare sono Marco e Caterina, i proprietari di una locanda di Posada (Nuoro).

Il loro collega si chiama Francesco “Un ragazzo di 40 anni sposato con Anna e padre di due splendidi bambini di 3 e 5 anni.

Una persona solare, dedita alla famiglia, responsabile e sempre pronta ad aiutare gli altri.

Qualche mese fa gli è stato diagnosticato un tumore che gli ha sconvolto la vita”.

Ora i proprietari e tutto lo staff hanno deciso di aprire una raccolta fondi su GoFundMe per aiutarlo in questo difficile momento.

“Poiché non riesce più a lavorare a causa delle pesanti terapie oncologiche che sta affrontando necessità di un nostro aiuto per fronteggiare le spese per i viaggi a Milano e cure mediche”

spiegano i promotori della campagna.

La risposta degli abitanti di Posada non si è fatta attendere e in un giorno sono stati già donati oltre 2.600 euro.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

Raccolta fondi per Francesco Del Gatto creata da Caterina Marco e tutto lo staff : Tutti insieme per Francesco (gofundme.com)

