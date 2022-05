Posada, parco eolico a mare. Il sindaco Ruiu: “Contrari al progetto”

“La posizione della maggioranza che guida il Comune di Posada è completamente contraria al progetto di un parco eolico a mare di fronte alle nostre coste, già inserite e tutelate dal Parco naturale regionale di Tepilora, dalla Riserva della Biosfera MaB UNESCO Tepilora, Rio Posada e Montalbo (unica Biosfera della Sardegna) e dall’Area riconosciuta dalla convenzione di Ramsar dedicata alle nostre zone umide. Basterebbero solo questi presupposti ambientali per far cadere qualsiasi pretesa o ambizione di voler costruire un impianto così impattante”

Si è espresso in questo modo il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu, annunciando la convocazione di un consiglio comunale straordinario, per mercoledì 25 maggio alle ore 12.30, dedicato proprio alla discussione del tema.

“Oltre a non condividere l’idea del progetto – ha spiegato Ruiu – da parte della società proponente c’è stata una profonda scorrettezza nelle fasi comunicative, giunte via posta elettronica negli uffici comunali solo ieri nel tardo pomeriggio.

Una notizia di cui a quanto pare erano già in possesso alcuni organi di stampa. Se questi sono i presupposti con cui si vorrebbe avviare un confronto – ha proseguito il sindaco – siamo certamente partiti malissimo. Ciò non ci impedisce tuttavia di ribadire la nostra completa contrarietà al progetto. Contrarietà che faremo valere in tutte le sedi dedicate e coinvolgendo soprattutto i nostri concittadini“.