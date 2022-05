Porto Cervo Racing in Toscana e Portogallo

Sarà un fine settimana dal doppio impegno per la Porto Cervo Racing. La scuderia sarà in Toscana con l'equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi (Renault Clio Rally4) al via del 37° Rally della Valdinievole e Montalbano, mentre in Portogallo, a rappresentare i colori del Team ci sarà il copilota Fabio Salis che, insieme a Davide Catania su Bombardier Canam X3 XRS, sarà allo start del Baja Oeste de Portugal.

La stagione motoristica è entrata nel vivo anche per la Porto Cervo Racing. Dopo le buone prestazioni conquistate dai portacolori lo scorso weekend nelle prove di Campionato Italiano (Slalom e Velocità in Salita), questo fine settimana il Team sarà impegnato in due appuntamenti e in altrettante specialità: in Toscana per il Rally della Valdinievole e Montalbano e in Portogallo per il Baja Oeste de Portugal.

Rally. L’equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi (Renault Clio Rally4 #23) sarà al via del 37° Rally della Valdinievole e Montalbano, in programma domenica 8 maggio.

“È un Rallyday, per noi il Rally della Valdinievole è considerabile Rally di casa”, ha commentato il copilota Paolo Garavaldi, “in quanto sono strade molto vicine alla nostra residenza. La vettura con la quale stiamo effettuando i test (nelle fotografie) non sarà la vettura che utilizzeremo in gara, quindi il Team della Scacco Matto ci metterà a disposizione la sua Clio Rally4, con tutte le soluzioni tecniche che stiamo deliberando io e Moricci nelle varie sessioni di test che stiamo effettuando. Per quanto riguarda la gara, sono due prove speciali di tipologia non prettamente uguali dal lato di grip dell’asfalto ma, come tipologia di percorso, le due prove speciali che si ripeteranno tre volte, sono molto similari. Una gara con un format interessante, 35 chilometri di prove speciali, una gara sprint, gara breve, che non lascia adito ad interpretazioni. Chi avrà il setup più performante, chi avrà la giusta messa a punto, avrà un vantaggio non indifferente. Noi partiamo sicuramente per far bene, ma consapevoli che siamo all’anno zero con questa nuova categoria, quindi speriamo di poter essere della partita e competitivi. Ringrazio la scuderia Porto Cervo Racing, tutti gli sponsor, l’azienda La T Tecnica e chi ci sostiene”.

La gara (format Rally day) propone sei prove speciali (due diverse “Larciano” e “Lamporecchio” da ripetere tre volte) per un totale cronometrato di 35,910 chilometri, a fronte dell’intero tracciato di 127,890 chilometri. La partenza è fissata da Larciano alle 08.01 e l’arrivo è in programma alle 16.35.

Baja. Il copilota della Porto Cervo Racing Fabio Salis sarà al via del Baja Oeste De Portugal con il pilota Davide Catania.

“La gara si svolgerà sabato e domenica”, ha detto Fabio Salis, “ci sarà un prologo di sei chilometri e due prove, la prima in programma sabato sarà di 160 chilometri e la seconda in programma domenica, di 144 chilometri. Sarà la mia prima esperienza di Baja “vera”, dopo il Baja del Vermentino, corso sulle strade che avevo già percorso, quindi “gara di casa”.

L’equipaggio Catania-Salis sarà in gara a bordo di un Bombardier Canam X3 XRS (#590 T3, JBRacing).

Rally Terra Sarda. Intanto, prosegue a pieno ritmo l’organizzazione del 10° Rally Terra Sarda e del 2° Rally Terra Sarda Storico, in programma dal 7 al 9 ottobre 2022. Le gare, organizzate dalla scuderia Porto Cervo Racing, presieduta da Mauro Atzei, quest’anno si fregiano dell’importante titolazione del TER Tour European Rally. Entrambe le gare (moderno e storico) saranno valide come ultimo round dell’importante serie internazionale che, per la prima volta, farà tappa in Sardegna. Inoltre, il Rally Terra Sarda, anche quest’anno sarà valido come prova della Coppa Rally di Zona ACI Sport, per il Sardegna Rally Cup, per il Campionato Rally Delegazione Sardegna, per la Serie R Italian Trophy e per la Michelin Zone Rally Cup. Il 2° Rally Terra Sarda Storico sarà valido come ultimo round del Tour European Rally Historic e come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna.