PORTALE SIAN BLOCCATO PER TUTTA LA GIORNATA ODIERNA IMPOSSIBILE PRESENTARE DOMANDE MISURA PSR SARDEGNA 6.1 E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI LA CUI SCADENZA E’ FISSATA PER OGGI A MEZZANOTTE

CENTRO STUDI AGRICOLI: PORTALE SIAN BLOCCATO TUTTO IL GIORNO DEL 31 MAGGIO 2022.

SCADENZE DELLA MISURA PSR SARDEGNA 6.1 E DOMANDE RISTRUTTURAZIONE VIGNETI NON POSSONO ESSERE INOLTRATE.

DANNI ALLA SARDEGNA.

LA MOTIVAZIONE E’ UNA URGENTE MANUTENZIONE. VOCI NON UFFICIALI PARLANO DI ATTACCO HACKER DA PARTE DI GRUPPI VICINI ALLA RUSSIA.

Brutta sorpresa per i professionisti che hanno aspettato l’ultimo giorno per l’inoltro delle domande 6.1 del Psr Sardegna, destinate ai giovani che si insediano per la prima volta, e per le domande di ristrutturazione dei Vigneti, la cui scadenza è prevista per oggi 31 Maggio alle ore 24.

Il SIAN che è il portale del Ministero delle Politiche Agricole cui obbligatoriamente bisogna collegarsi per tutte le pratiche e domande in agricoltura, dalla mattina di oggi è bloccato e non accetta accessi.

Chi tenta di collegarsi gli appare la seguente dicitura:

“I servizi del portale SIAN non sono disponibili per operazioni di manutenzione straordinaria che procederanno tutta la giornata. Si stima che i servizi potranno nuovamente essere disponibili a partire dalla mattinata del 1 Giugno. Ci scusiamo del disagio arrecato”.

“Come si sa”, – afferma Tore Piana presidente del Centro studi agricoli -,

l’utilizzo del portale SIAN è essenziale per qualsiasi informazione agricola, inoltro di domande, premio unico o aiuti comunitari e nazionali nonché regionali.

Il suo blocco oggi, – continua Tore Piana-

per la Sardegna arreca grossissimi danni, perché oggi scadono le domande del primo insediamento dei giovani agricoltori, misura 6.1 del PSR Sardegna e la domanda di ristrutturazione dei vigneti, per tutti quei professionisti che hanno aspettato l’ultimo giorno per l’inoltro della domanda.

In queste ore pare che stiano giungendo centinaia di richieste alla Regione Sardegna per una proroga di almeno 1 giorno delle domande.

Resta il fatto, che il blocco improvviso, nel pieno dell’inoltro della domanda unica sulla PAC e di numerose altre domande, non è un fatto normale ed per questo motivo che corrono voci non ufficiali sul Web che il problema sia dovuto a un attacco Hacker da parte di gruppi anonimi vicini alla Russia, tra l’altro già annunciati dagli organi di stampa.

Se questa notizia fosse confermata, sarebbe a rischio milioni di dati sensibili di tutti gli agricoltori e allevatori Italiani e Sardi,

– conclude Tore Piana.

Cagliari li 31 Maggio 2022