Plumes – Atelier dello Sguardo arriva alla Spa di Palazzo Doglio

Plumes – Atelier dello Sguardo inaugura questo giovedì, 2 giugno, il nuovo corner nella suggestiva Spa di Palazzo Doglio a Cagliari.

Uno spazio esclusivo – con ingresso riservato in Via Goceano 4 – dedicato al relax, alla bellezza e al benessere della persona a 360°: un luogo unico al centro della città dove potersi disconnettere dal mondo esterno e ritrovare sé stessi.

Al suo interno Plumes, prima azienda in Italia ad introdurre un nuovo concetto di cura dello Sguardo, porterà l’eccellenza che l’ha resa celebre nelle città di Milano e Roma. Servizi personalizzati e tailor-made per valorizzare l’unicità e la naturale bellezza di ciascuna persona uniti ad una meticolosa selezione di prodotti, atti a migliorare la salute di ciglia e sopracciglia, sono i punti cardine della filosofia di questa innovativa realtà.

Per la Founder di Plumes, Claudia Milia, questa nuova collaborazione è un “ritorno alle nostre radici.

“Io e mia sorella, Giorgia, siamo nate e cresciute in Sardegna ma le esigenze formative e lavorative ci hanno portate lontano da casa. Dopo 8 anni dall’apertura del nostro primo Atelier a Milano riusciamo finalmente a portare nella nostra Isola un nuovo format di bellezza che permetta alle persone di vedersi nella versione migliore loro stesse. L’impatto che la pandemia ha avuto nel nostro settore è stato notevole e poter portare avanti un nuovo progetto, con un partner di livello come Palazzo Doglio, ci fa guardare con più entusiasmo al futuro.”

Si potrà usufruire dei servizi sguardo di Plumes su prenotazione, per garantire la giusta attenzione e professionalità ad ogni cliente. Le specialiste dello sguardo si occuperanno della prestigiosa clientela prendendosi cura di ciglia, sopracciglia e contorno occhi, studiando percorsi personalizzati per tutti coloro che vorranno concedersi un momento di relax in un ambiente elegante e raffinato.