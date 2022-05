PISTA APERTA PER IL CLASSIC 4X4 MEETING 2022

Pista aperta per il Classic 4×4 Meeting 2022

L’evento dedicato ai Fuoristrada Classici, per l’edizione 2, ha scelto il Mugello Circuit come base

Tutti gli appassionati di fuoristrada e di veicoli storici anche quest’anno avranno l’occasione di partecipare al Classic 4×4 Meeting, evento dinamico organizzato da RW Event in collaborazione con Tour 4×4.

advertisement

I cancelli del mitico circuito fiorentino apriranno le porte venerdì 15 Luglio 2022 e le terrà aperte fino a domenica 17 Luglio 2022.

Dopo il successo della prima edizione sul Lago di Suviana, con oltre 200 auto partecipanti, quest’anno la manifestazione punta a replicare ed ad aumentare gli spazi per club e partecipanti.

L’evento si configurerà come raduno di fuoristrada storici, con due tour off road fuori dal Circuito del Mugello.

Un percorso sabato un po’ più lungo ed un percorso più compatto domenica, nelle bellissime zone delle colline fiorentine e del Lago del Bilancino.

Durante l’evento sarà disponibile un’area off road all’interno del Mugello Circuit, nello stesso fulcro dell’evento.

I percorsi dei Tour saranno calibrati sui veicoli storici quindi saranno medio – facili, evitando ogni complicazione. Si svolgeranno in convoglio, anche se ad ogni incrocio verrà apposta una freccia ad indicare la direzione.

A Classic 4×4 Meeting possono partecipare tutti i possessori di veicoli 4×4 “nati” prima del 1992, sarà concessa la partecipazione anche ai 4×4 più moderni, nella categoria Instant Classic.

Sono aperte le iscrizioni, per compilarle basta andare sul sito www.classic4x4meeting.com e seguire le indicazioni.

All’interno di Classic 4×4 Meeting 2022 molte le iniziative dedicate alla storia dell’off road:

Celebrazione dei 40 anni di Suzuki Jimny, per festeggiare un’icona del fuoristrada mondiale

Parata dei veicoli che hanno partecipato al Camel Trophy, con l’esposizione dei mitici Land Rover che hanno partecipato all’edizione 1982 ed altri esemplari

Briefing che racconta la Dakar Classic 2023, la nuova gara dedicata ai fuoristrada classici che si svolgerà in Arabia Saudita nel 2023, in parallelo alla mitica Dakar

Celebrazione dei 35 anni della Lada Niva

Buggy Festival

Spazio per i modelli radiocomandati

Il sabato sera, per chi vorrà vivere a pieno lo spirito dell’evento, ci sarà la cena Classic 4×4, perché al Classic 4×4 Meeting l’aspetto ludico sarà una priorità.

Per chi desidera, sarà disponibile un’area campeggio all’interno del Circuito, con servizi igienici e spazi nella natura per dormire in relax ma tra i motori.

Altre novità saranno in arrivo nelle prossime settimane.

Tutte le informazioni sono sul sito www.classic4x4meeting.it e sui nostri canali social.