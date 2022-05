Pezzi Unici Letterari: Fabrizio Ardito presenta “Al centro della terra”

Il giornalista e scrittore ritorna nell’Isola sotto le insegne di “Pezzi Unici Letterari“ ( la rassegna itinerante organizzata dal CeDAC Sardegna nell’ambito di “Legger_ezza 2022/Promozione della Lettura“, in collaborazione con la Libreria Edumondo e con il Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis). Giovedì 19 maggio – alle 17.30 – alla Biblioteca Comunale di Carbonia la parola all’autore del reportage su un ideale e affascinante viaggio “Al centro della terra. A piedi sul cammino minerario di Santa Barbara in Sardegna” (Ediciclo – 2022): Ardito avrà modo di dialogare con il giornalista Giampaolo Cirronis, dopo l’introduzione a cura del geologo Giampiero Pinna (già presidente dell’Ente Minerario Sardo e tra i più fervidi sostenitori del Parco Geominerario della Sardegna). Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Un percorso attraverso il tempo e lo spazio, un’immersione negli straordinari scenari naturalistici della Sardegna alla ricerca di «testimonianze della millenaria epopea mineraria sarda, tra ghost town e miniere dimenticate, con l’azzurro del mare sullo sfondo»: come in un diario di viaggio, Ardito – grazie a Pezzi Unici Letterari – permetterà agli astanti di ripercorrere gli antichi sentieri e di seguire il cammino dei minatori, per giungere fino alle cavità nella roccia e alle ferite nel paesaggio (traccia visibile di una fervente attività di scavo fin da tempi remoti) per portare alla luce le ricchezze nascoste.

Monumenti di un passato ancora vivo nella memoria, restano gli enormi cantieri – esempi di archeologia industriale, simboli di operosità e ingegno – «immersi nel silenzio della macchia o nell’ombra fitta di grandiose foreste».

Il “Cammino di Santa Barbara”, dedicato alla Santa patrona dei minatori di ogni parte del mondo, si snoda lungo cinquecento chilometri a formare una sorta di anello al centro del quale sorge la città di Iglesias, l’antica Villa di Chiesa, nella Sardegna sud-occidentale.

«Un lungo itinerario – a piedi – scandito dagli incontri con le memorie – a tratti tragiche, a volte grandiose – della civiltà nata nelle miniere isolane, con le storie grandi e piccole di uomini, donne e bambini che hanno lavorato e lottato – un giorno dopo l’altro – nel cuore di pietra delle montagne».

Le vicende umane s’intrecciano alla geologia e alla malìa di uno scenario arcaico, quasi arcano, nella sua selvaggia bellezza. “Al centro della terra” restituisce l’esperienza di Fabrizio Ardito, esperto e appassionato viaggiatore e “esploratore” del mondo contemporaneo, il suo personale ricordo di «un cammino allo stesso tempo antico e moderno che rimane nell’anima per i suoi paesaggi spettacolari, l’impareggiabile ospitalità e il ricordo di una storia secolare».

L’autore

Scrittore, giornalista e fotografo, Fabrizio Ardito ha lavorato per diverse testate dedicate all’ambiente, alle geografia, all’escursionismo e ai viaggi.

Ha camminato sui principali percorsi europei di fede e di storia, documentando le sue esperienze in vari libri e collaborando con la RAI per la realizzazione di filmati naturalistici e sportivi.

Fra i numerosi titoli realizzati per il Touring Club Italiano, ha dedicato al Cammino di Santiago anche due volumi illustrati e un taccuino di viaggi (oltre a varie edizioni della Guida Verde). Per Ediciclo ha pubblicato “Come sopravvivere al Cammino di Santiago e Le Vie di Francesco”.