Performance di creazione sonora – III Cagliari EXMA – Sabato 14 maggio

Sabato 14 maggio alle 18 all’EXMA – Exhibiting and Moving Arts, ci sarà Prove di contemporaneo III, il terzo ed ultimo appuntamento delle Performance di creazione sonora, a cura di Alessandro Milia, previste all’interno della mostra “Non puoi uccidere il tempo col cuore“, allestita nel Centro comunale di Via San Lucifero.

Il batterista, percussionista e ricercatore timbrico Giacomo Salis, chiuderà il ciclo d’incontri con le sue creazioni originali per percussioni. Nella sala delle Volte, in una sorta di open space dove le percussioni interagiscono, in dialogo con la mostra, con dispositivi elettronici, andrà in scena Solo Performance.

La mostra “Non puoi uccidere il tempo col cuore”, prodotta dal Consorzio Camù e curata da Sonia Borsato, visitabile sino al 22 maggio, ha come protagonisti sei artisti: Silvia Mei, Narcisa Monni, Veronica Paretta, Vincenzo Pattusi, Paolo Pibi e Giuliano Sale. L’esposizione è un’occasione per provare a tirare le fila di una generazione artistica, quella dei nati tra la fine degli anni 70/inizio 80, viaggiatori onnivori, conoscitori del mondo, ma legati a un’origine, che la si viva o la si rinneghi. Un ritratto generazionale dalla ricca personalità pittorica, un panorama adulto, completo e complesso dove è possibile cogliere specificità pur nella coralità.