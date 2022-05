Orotelli, arresto per detenzione ai fini di spaccio

Nuovo arresto in Sardegna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In questo caso il fatto è avvenuto in Barbagia, nel comune di Orotelli (Nu)

I militari della Stazione CC di Orotelli in Oniferi (NU), coadiuvati da personale del N.O.Rm. della Compagnia CC di Ottana (NU) e con il supporto del Nucleo CC cinofili di Abbasanta (OR), nell’ambito dei controlli condotti per contrastare gli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto trovato in possesso, presso il proprio ovile, di complessivi settecento kg. circa di marijuana, di quasi mezzo kg. di hashish, nonché di materiale atto alla lavorazione, al taglio e al confezionamento della sostanza

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto agli aa.dd..

L’arresto è stato convalidato il 19 maggio scorso. Altresì confermata la misura degli aa.dd..