Oristano via Figoli: un manto stradale nuovo

Oristano, via Figoli. Sono iniziati ieri e sono in via di conclusione i lavori di bitumatura del manto stradale.

L’intervento, a cura dell’Assessorato ai Lavori pubblici, rientra in un progetto da 78 mila euro che riguarda anche via Canepa e la via di ingresso alla borgata di San Quirico.

Da ieri, gli operai sono al lavoro in via Figoli per il rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra l’imboccatura con la piazza Roma e l’intersezione con la via Mariano IV d’Arborea.

advertisement

È previsto anche il rifacimento della segnaletica, mentre nei mesi scorsi con un altro appalto erano stati realizzati i nuovi marciapiedi con l’abbattimento delle barriere architettoniche.