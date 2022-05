Oristano – Una targa ricordo per la Tharros neo promossa in Eccellenza.

Da Sindaco e Assessore, il ringraziamento a dirigenti, tecnico e giocatori e gli auguri per un futuro altrettanto vittorioso.

L’istituzione comunale, ha voluto rendere omaggio al risultato sportivo della Tharros, che ha guadagnato la promozione nel campionato di eccellenza di calcio.

Il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore allo sport Maria Bonaria Zedda, a Palazzo degli Scolopi, hanno incontrato alcuni tra i protagonisti della fantastica galoppata conclusa con il ritorno in Eccellenza, campionato da cui mancava da 15 anni.

È stata l’occasione per rivolgere al patron Tonio Mura, al presidente Marco Lilliu e al capitano della squadra Fabio Boi, il ringraziamento della città e gli auguri per un futuro altrettanto vittorioso e per donare una targa ricordo dell’impresa sportiva.