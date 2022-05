Oristano partecipa ancora a Buongiorno Ceramica

Su iniziativa degli Assessorati alla Cultura e alle Attività produttive del Comune di Oristano, in collaborazione con Fondazione Oristano, Pro Loco e Liceo Artistico Carlo Contini, sabato 21 e domenica 22 maggio il centro storico della città si animerà con una serie di iniziative per la promozione della ceramica fra tradizione e innovazione.

Buongiorno ceramica! è promossa in tutta Italia dall’AICC, l’Associazione italiana delle città della ceramica, e vede la partecipazione 45 centri che nell’arco di tutto il prossimo fine settimana proporranno performance, laboratori, concerti, aperitivi col maestro, degustazioni, mostre, installazioni, visite guidate, workshop, letture, e molto altro. In ogni città si potrà andare alla scoperta di botteghe, laboratori, atelier in cui quotidianamente la ceramica viene pensata e realizzata. Si potranno incontrare i protagonisti, gli artigiani, i giovani artisti e i designers, vederli lavorare, toccare l’argilla, provare magari a mettersi al tornio, smaltare e capire il valore del fatto a mano. E si potrà entrare nei musei, in gallerie, seguire percorsi di visita a tema, conoscere tradizioni secolari e scoprire le creatività più innovative. Partecipare a laboratori collettivi o fare piccole sedute di lavoro individuali. Fare shopping di pezzi unici, scoprire a tavola quanto è più bello il cibo servito su un piatto artigianale o magari ascoltare musica fatta con strumenti in ceramica.

Oristano sarà presente con iniziative specifiche per la valorizzazione della ceramica, attraverso l’integrazione delle attività dei ceramisti con quelle degli studenti, la promozione verso tutti i cittadini e azioni concrete di solidarietà.

In continuità con le azioni avviate a novembre con il progetto “UNA CERAMICA CONTRO LA VIOLENZA. CHIUDIAMO IL CERCHIO” alcune opere realizzate dagli artigiani locali saranno messe in esposizione e dalla loro vendita si potrà contribuire a finanziare l’attività del Centro antiviolenza Donna Eleonora e un percorso di professionalizzazione al fine dell’inserimento lavorativo delle donne.

Centrale sarà il ruolo degli studenti, con l’impegno diretto di quelli del Liceo artistico Carlo Contini che faranno da tutor nei confronti dei ragazzi più giovani delle scuole medie ed elementari alla scoperta del mondo dell’arte e della creatività. Il ruolo degli studenti sarà esaltato da un concorso a premi intitolato “Le terre di Eleonora” che premierà i migliori lavori di quelli che frequentano il corso di ceramica.

Il programma di Buongiorno Ceramica prevede per sabato 21 maggio, dalle 9,45 alle 12,30, in piazza Eleonora d’Arborea una mostra delle produzioni artigianali dei ceramisti locali, laboratori artistici a cura degli studenti del Liceo Artistico Carlo Contini dell’Istituto di Istruzione Superiore De Castro e il concorso a premi “Le terre di Eleonora” rivolto agli studenti del Liceo. Sono previste visite guidate e partecipazione ai laboratori da parte degli studenti degli istituti scolastici cittadini. All’Hospitalis Sancti Antoni, dalle 18 alle 20, l’inaugurazione della mostra sulle ceramiche artistiche realizzate dai ceramisti oristanesi e dagli studenti del Liceo artistico.

Domenica 22 Maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, all’Hospitalis Sancti Antoni, la mostra sulle ceramiche artistiche realizzate dai ceramisti oristanesi e dagli studenti del Liceo artistico. Per tutta la giornata sono in programma anche visite guidate presso la Pinacoteca Comunale e presso il Centro di Documentazione della ceramica oristanese “Terracotta”.