Oristano – Interessante iniziativa letterario-gastronomica, che ha coinvolto i ragazzi dell’alberghiero

Questo pomeriggio, nel salone dell’ex Hotel Amsicora in via Carducci ad Oristano, sede dei laboratori per l’indirizzo Alberghiero dell’Istituto Don Deodato Meloni, alle ore 15.45, si è tenuto un evento che ha coinvolto gli alunni della 2ª A e della 2ª D, guidati dai docenti A. Vargiu, A. Melis e E. Uliana, che sono riusciti a coinvolgere stupendamente gli allievi, in una esercitazione pratica a metà strada tra ristorazione e letteratura sarda, complice la degustazione di una deliziosa torta realizzata con tre strati di pan di Spagna, inzuppata con una bagna di Villacidro Murgia e farcita da una crema al mascarpone, accompagnata da uno splendido caffè espresso, seguita da tutta una serie di deliziosi dolcetti tipici della pasticceria sarda, preparati dagli alunni. Molti gli ospiti, entusiasti della magnifica e puntuale prestazione degli allievi, che si sono cimentati in un percorso tra i principali autori della tradizione letteraria nostrana: Giuseppe Dessì, Vico Mossa, Giovanni Antonio Mura, Salvatore Cambosu, Grazia Deledda e Antonio Garau, con un filo conduttore costituito da due prodotti locali come protagonisti: il liquore Villacidro Murgia e la Vernaccia della Valle del Tirso. Prima delle degustazione dei vari abbinamenti, i ragazzi si sono cimentati anche nella lettura di alcuni brani letterari degli autori scelti dai loro insegnanti, dove si parlava espressamente della Vernaccia e del Villacidro Murgia, con alcune citazioni emblematiche, direttamente tratte dalle opere letterarie che sono state scelte per l’occasione. Una interessante iniziativa letterario-enogastronomica, che è servita ai ragazzi a rendere più interessante la loro ricerca delle contaminazioni tra cultura enogastronomica e letteratura sarda, dove un caffè, un liquore storico e una Vernaccia, hanno permesso di fare un percorso letterario accompagnato da dolci tipici della tradizione e rivisitazioni moderne.