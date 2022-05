Olbia Racing Team conquista l’intero podio

Olbia Racing Team: L’assessore allo Sport del Comune di Olbia, Elena Casu, premia i vincitori.

Resta a Olbia il titolo di campione sardo di downhill. Gianluca Cara, atleta dell’Olbia Racing Team, si conferma leader in Sardegna per l’ottavo anno consecutivo: è’ il risultato della gara assoluta svoltasi domenica 22 maggio a Olbia, lungo il ripido tracciato di Monte Pino.

Nei due chilometri di discesa, tecnica e veloce, caratterizzata da curve in contropendenza con sponde, salti, rocce e radici, Cara ha conquistato il primo posto del podio, categorie “Assoluto” e “Open”, con il tempo di 2:51,19.

Al secondo e terzo posto, della categoria “Open”, si posizionano altri due atleti della squadra di casa: Francesco Di Cesare con 2:52,99 e Davide Longu con 2:56,88. E’ targata Olbia Racing Team anche la maglia di campione regionale, categoria “Master Due”, conquistata da Mirko Cuccu.

La squadra olbiese, con Camilla Pezzani, porta a casa anche la maglia da campionessa regionale della categoria “Open femminile”.

Per la gara regionale della disciplina più estrema e spettacolare della mountain bike sono arrivati a Olbia oltre 60 biker provenienti da tutta la Sardegna. Tangibile la soddisfazione degli organizzatori, l’associazione sportiva Olbia Racing Team detentrice del titolo di squadra campione regionale: “Siamo estremamente contenti del risultato conseguito dai nostri atleti – affermano gli organizzatori -.

La vittoria del titolo regionale e dell’intero podio – continua il sodalizio olbiese – consegna a Olbia un risultato importante che si aggiunge alla soddisfazione di aver riportato in città uno degli eventi più attesi dagli appassionati di questo sport. Monte Pino – chiudono gli organizzatori – si conferma un luogo perfetto per ospitare performance sportive di alto livello tecnico in uno scenario naturalistico di estrema bellezza.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Olbia, all’Anas, ente Forestas e ai proprietari terrieri che insieme agli sponsor hanno reso possibile riportare in Gallura questa manifestazione sportiva”.

La gara. Due manche di circa due chilometri ciascuna e 60 piloti, tra amatori e agonisti, della due ruote tassellata di DH. La gara assoluta, valevole per il titolo e la maglia di campione sardo di downhill, è iniziata alle 12 e terminata alle 15 del pomeriggio per tre ore di assoluto spettacolo sportivo che hanno tenuto inchiodati, lungo il tracciato, centinaia di appassionati giunti da tutta l’Isola per assistere alle performance dei biker sardi.

Le premiazioni. Elena Casu, assessore allo Sport del Comune di Olbia, ha premiato il riconfermato campione sardo, l’olbiese Gianluca Cara, atleta dell’Olbia Racing Team, al termine delle due manche di gara. “Siamo molto contenti del successo della manifestazione – ha affermato l’assessore Casu – e delle soddisfazioni raggiunte dalla squadra di Olbia.

La manifestazione ha avuto un grande successo e come amministrazione – ha chiuso l’assessore allo Sport – siamo felici di promuovere eventi sportivi come questo che valorizzano il patrimonio naturalistico del nostro territorio, come Monte Pino”.

Alle premiazioni ha presenziato anche Maria Antonietta Cossu, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Olbia.

L’Olbia Racing Team. La Olbia Racing Team, organizzatrice della gara, è la squadra campione regionale degli ultimi tre anni.

Una realtà in forte crescita composta da campioni senior e da un folto gruppo di giovani e giovanissimi. “Ogni anno accogliamo con piacere le richieste di tesseramento che arrivano da ragazzi e ragazze molto giovani – commentano dal team -.

L’obiettivo è dotare Olbia di una scuola di DH, con una pista dedicata e insegnati preparati”.