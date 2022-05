OLBIA PRIMO PORTO D’ITALIA PER TRAFFICO PASSEGGERI

“I dati di Assoporti relativamente alle stime sul traffico passeggeri e anche per il traffico merci ro-ro confermano l’assoluta importanza del porto di Olbia e sconfessano i numeri indicati dal ministro Giovannini per giustificare la sua perplessita in merito all’istituzione dell’Autorità portuale del Nord Sardegna”.

Lo afferma Nardo Marino, deputato di Italia Viva.

“Il fatto che Olbia, penalizzata come tutti gli altri porti italiani negli anni di pandemia e restrizioni, abbia oggi ribadito numeri così importanti conferma l’assoluta necessità di ripristinare l’Autorità di sistema portuale del Nord.

Chiedo al ministro Giovannini di rivalutare tempestivamente le sue errate considerazioni inviate alla Regione Sardegna, invitandolo a consultare l’ultimo rapporto di Assoporti, dal quale apprenderà che il porto di Olbia è primo in Italia per traffico passeggeri e che il traffico complessivo del sistema portuale del Nord Sardegna è superiore a quello di qualsiasi Adsp italiana.

Anche sul segmento merci, peraltro, Olbia ha i numeri dalla propria parte rispetto a Cagliari, attuale sede della Adsp unica.

A dimostrazione che le istanze avanzate finora sono frutto di valutazioni oggettive che il Mims non può non prendere in considerazione”

